Хирург назвал причину облысения принца Гарри

Лондон, 31 июля. Хирург по пересадке волос Азим Шамалак рассказал, почему после женитьбы на Меган Маркл принц Гарри стал стремительно лысеть. По мнению специалиста, все дело в нервном напряжении.

Как сообщает Nation News, после свадьбы с 37-летней актрисой Меган Маркл принц Гарри стал стремительно терять волосы. По словам Шамалака, причина кроется в нервном напряжении, которое испытывает молодой принц. В последнее время он стал все чаще появляться на публике, но и уделять время семье, стараясь защитить ее от нападок репортеров. Специалист обратил внимание на то, что за год проплешины на голове Гарри увеличились в два раза.

Сказывается и генетический фактор: в семье Виндзоров мужчины лысеют в довольно молодом возрасте. В частности, старший брат Гарри принц Уильям расстался с шевелюрой еще до свадьбы с Кейт Миддлтон.

Ранее стало известно, что соседям Гарри и Меган раздали специальные инструкции, в которых содержатся требования по общению с королевской семьей. Как сообщала «Газета.ру», им запретили первыми заводить разговор с королевской четой. Кроме того, документ запретил людям гладить собак, которые принадлежат паре, класть что-либо в почтовый ящик и просить показать сына.

В середине июля сообщалось, что британцы раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри за нарушение королевского протокола. Поводом стало опубликованное в Instagram поздравление с днем рождения старшего сыну герцога и герцогини Кембриджских принца Джорджа. Британские пользователи соцсетей напомнили, что в любых поздравлениях члены королевской семьи упоминаются с полным титулом, что является непоколебимой вековой традицией.