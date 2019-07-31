Кличко обвинил команду Зеленского во лжи и непрофессионализме

Киев, 31 июля. Мэр Киева Виталий Кличко записал обличительное видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сотрудникам его офиса.

Ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Богдан назвал мэра Киева «неэффективным на своей должности», обвинив того в потере контроля над положением дел в столице Украины и отсутствии поддержки среди депутатов горсовета. Богдан высказал мнение, что действующему мэру стоит подать в отставку вслед за другими представителями «старой власти».

В ответ Кличко записал видеообращение, в котором назвал обвинения со стороны офиса Зеленского «чушью и некомпетентностью».

«Если власть будут представлять лгуны и непрофессионалы, как Андрей Богдан — о каких новых стандартах в политике может идти речь? Я не борюсь за кресло, мне не нужны должности, я борюсь за наш город, за страну, борюсь за самоуправление и за киевлян», — заявил мэр Киева.

Он также замолвил слово за депутатов горсовета, отметив, что «не руководит блоком Петра Порошенко».

«Киеврада работает прозрачно, эффективно, без «смотрящих», выражаясь языком руководителя вашего офиса», — сказал Кличко.

В своем видеообращении глава украинской столицы потребовал объяснить высказанные ранее Богданом обвинения в коррупции, которые назвал «безосновательной ложью».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, на прошлой неделе руководитель офиса Зеленского направил в кабмин письмо с просьбой отправить Кличко в отставку. В ответ мэр Киева сравнил Зеленского с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, заявив, что действующий глава государства «ведет себя точно также» и обвинил в нарушении закона.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Виталий и Владимир Кличко подали в суд на телеканал «1+1», принадлежащий бизнесмену Игорю Коломойскому. Причинами подачи иска были названы «ложь, манипулиции» и «поливание грязью» Кличко и его брата.