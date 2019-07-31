Конгресс США хочет запретить передачу Саудовской Аравии американских ядерных технологий

Вашингтон, 31 июля. Законодатели из Конгресса США выступают за запрет получения Саудовской Аравией американских ядерных технологий. Документ подготовили демократ Крис Ван Холлен и республиканец Линдси Грэм, сообщает журнал Foreign Policy.

Многие члены Сената выступили в поддержку законопроекта, который запрещает Экспортно-импортному банку США финансировать передачу оборудования и ядерных технологий Саудовской Аравии. Ограничение будет действовать до тех пор, пока стороны не заключат соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере.

Сенаторы считают, что Эр-Рияд должен отказаться от обогащения и переработки урана, а также принять дополнительные протоколы о гарантиях, которые соответствуют стандартам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что Экспортно-импортный банк играет ключевую роль в поддержке экспорта американских ядерных технологий.

Напомним, 18 июля Конгресс США заблокировал решение президента США Дональда Трампа о поставках оружия Саудовской Аравии. Позже сенаторы не смогли преодолеть вето главы Белого дома, которые он наложил на резолюции Конгресса США, запрещающие сделки по поставкам оружия арабским странам без утверждения их законодателями, сообщают «Известия».