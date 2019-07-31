Москва, 31 июля. КНДР запустила несколько неопознанных снарядов со своего восточного берега, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.

По предварительным данным, снаряды запущены с территории провинции Хамген-Намдо. По данным агентства, Комитет сохраняет боевую готовность на случай следующих хапусков.

На прошлой неделе Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявлял о запуске снарядов со стороны района северокорейского города-порта Вонсан. Снаряды, пролетев 430 километров, упали в Японском море. По информации СМИ, речь идет о баллистических ракетах малой дальности.

После этого южнокорейские и американские военные пришли к выводу, что испытанные новые ракеты малой дальности могут обойти существующую в Южной Корее систему противовоздушной обороны. По их данным, испытанные КНДР ракеты могут лететь горизонтально после стремительного снижения, а также способны резко изменить траекторию на вертикальную для поражения цели.

Комментируя запусти ракет, президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея «не проводила ядерное испытание». По его словам, передавал RT, ракеты малой дальности «испытывает уйма других стран».