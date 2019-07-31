«Турпомощь» прокомментировала сообщения о гибели россиян в Турции

Москва, 31 июля. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал появившиеся сообщения о гибели граждан России в Турции.

Ранее о том, что с начала года в Анталье скончались десятки российских туристов, рассказал российский генконсул Олег Рогоза. По его словам, это было вызвано невниманием туристов к состоянию своего здоровья во время поездки в отпуск.

Осауленко напомнил, что Турция остается одним из наиболее популярных туристических направлений у россиян. Так как в ней больше всего российских туристов, там закономерно чаще происходят инциденты с гибелью туристов.

«Первая (причина смерти туристов. — Прим. ФАН) — незнание о состоянии своего здоровья. <...> В основном это категории людей выше среднего возраста. Вторая причина — экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают», — подчеркнул он.

Также он назвал рисками для здоровья туристов систему «Все включено» и шведский стол.

Отметим, что с 1 января 2019 года турецкие власти ввели налог на безопасность туристов. Каждый человек, приехавший на отдых, теперь обязан заплатить 1,5 евро в казну государства. Изначально власти страны планировали значительно увеличить сумму «налога для туристов», однако ассоциация туроператоров страны убедила чиновников этого не делать.