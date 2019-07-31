Турция планирует создать зону безопасности на границе с Сирией

Анкара, 31 июля. Власти Турции продолжат прилагать усилия по созданию зоны безопасности вдоль своих границ на севере Сирии. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Соответствующее заявление было сделано по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции. Мирный коридор будет создан путем зачистки от боевиков границы с Сирией.

По словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, эту «зону безопасности» Турция будет контролировать вместе с США, в том случае, если стороны придут к соглашению, иначе Анкара будет вынуждена формировать ее в одностороннем порядке.

Подразумевается, что «зона безопасности» создаст анклав подконтрольных Турции боевиков, как на севере провинции Алеппо от Африна до Аль-Баба.

Ранее Хулуси Акар обсуждал создание зоны безопасности со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри.

Напомним, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в январе 2019 года подтвердил создание буферной зоны на севере Сирии после разговора с президентом США Дональдом Трампом. Планировалась, что Штаты будут обеспечивать безопасность в воздухе, а Турция — на земле.