Вашингтон, 31 июля. Американский суд принял решение закрыть дело, в рамках которого демократы обвиняли власти России, а также ГРУ и предвыборный штаб Трампа в причастности к взлому серверов Демократической партии во время президентских выборов в США в 2016 году. Это следует из сообщения в базе судебных документов.

«Суд рассмотрел аргументы всех сторон… Аргументы или не имеют юридического веса, либо не имеют ценности​​​. По описанным выше причинам вторая поправленная жалоба НКДП (Национальный комитет Демократической партии – Прим. ФАН) отклонена… Клерку поручено закрыть это дело», ― гласит опубликованное сообщение.

Национальный комитет Демократической партии США (НКДП) в апреле 2018 года подал в суд на правительство РФ, главное управление российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Трампа. Данный иск был подан еще до завершения расследования специального прокурора Роберта Мюллера, которому было поручено установить, существовал ли «сговор» между президентом США Дональдом Трампом и российскими властями во время последних президентских выборов в США.

По мнению Демократической партии, поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года было вызвано так называемым «российским вмешательством». Российские власти неоднократно указывали на недопустимость подобных голословных обвинений.

Стоит отметить, что абсурдность «вмешательства» России неоднократно подчеркивали как в Москве, так и в Вашингтоне. Тем не менее, американские правоохранители неоднократно выдвигали бездоказательные обвинения в адрес российской компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. При этом суд США отмечал, что обвинители нарушали американские законы, но простил их ввиду правовой безграмотности самого Мюллера и генерального прокурора Америки Уильяма Барра.

В результате американский суд установил, что представители обвинения неоднократно нарушали законодательство США, пока длилось разбирательство по делу против российской компании. В частности, Мюллер и Барр вышли за рамки обвинения и попытались оказать давление на суд и потенциальных присяжных, преждевременно раскрыв материалы дела.