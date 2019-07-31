Курс Украины в ЕС и НАТО в киевской оппозиции назвали бутафорией

Киев, 31 июля. Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО.

«Это все бутафория. Я хочу услышать, когда начнут решаться вопросы украинских граждан… то, что нас больше всего беспокоит», — заявил политик в эфире телеканала «112 Украина».

Кива обратил внимание на то, что киевские власти не занимаются решением актуальных проблем Украины. Вместо этого президент постит в соцсетях фотографии с отдыха на пляже, а руководитель его офиса «рассуждает о том, что будут у нас какие-то парады».

Политолог Александр Асафов, комментируя в беседе с RT заявление Кивы, отметил, что «стремления к евроинтеграции, к вступлению в НАТО невыполнимы не только с точки зрения самого украинского государства, но и с точки зрения этих институций». Он подчеркнул, что «ни в ЕС, ни на европейском рынке, ни в НАТО Киев не ждут».

Напомним, после 2014 года власти Украины отказались от внеблокового статуса государства. Через два года вступление в ЕС и НАТО назвали главной целью внешней политики страны. В то же время и европейская интеграция стала одной из приоритетных целей Киева. В конце февраля на Украине был подписан проект закона, вносящего изменения в конституцию страны о курсе в Европейский союз и НАТО. При этом в Альянсе не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет.

В середине июня глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина не сможет стать членом Европейского союза в ближайшие 10 лет. Он назвал «глупостями» заявления о вступлении Киева в Евросоюз в 2025 году, поскольку для этого Украина уже давно должна была бы вести переговоры.