МИД РФ прокомментировал арест танкера Nika Spirit на Украине

Москва, 31 июля. В МИД РФ прокомментировали арест украинским судом российского танкера Nika Spirit.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что судно находится в частном владении, поэтому решение суда об аресте судна должен обжаловать его собственник.

«Мы, естественно, будем внимательно следить», — заявил Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM».

Дипломат подчеркнул, что для российской стороны в ситуации с танкером главным было освободить экипаж корабля.

Отметим, Служба безопасности Украины в конце июля задержала танкер Nika Spirit в порту Измаил Одесской области. Киев утверждает, что танкер будто бы участвовал в блокировании прохода кораблей ВМСУ в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Якобы тогда судно носило название Neyma.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook написал, что украинский суд 29 июля наложил арест на танкер и изъятые при обыске корабля документы, сообщает «Газета.ru».

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России в Черном море. Они выполняли опасные маневры и не реагировали на требования российских пограничников, позже корабли были задержаны, а моряки — арестованы. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. На борту кораблей находились 22 моряка и два сотрудника СБУ, которые руководили провокацией.