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Подозреваемый в убийстве известной блогерши задержан в Москве

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Подозреваемый в убийстве известной блогерши задержан в МосквеМосква, 30 июля. Стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве блогерши в Москве. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого. С ним проводятся следственные действия.

Напомним, тело 24-летней блогерши Екатерины было найдено в съемной квартире в чемодане. Девушка была без одежды и с перерезанным горлом. Ее обнаружил хозяин квартиры. Тревогу забили родители девушки, поскольку дочь длительное время не выходила на связь.

Незадолго до смерти блогерша вернулась из Греции, она много путешествовала. В социальной сети Instagram у нее было более 80 тысяч подписчиков. Девушка училась в медицинском университете. Она проходила клиническую ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологии.

Напомним, «Газета.ru» сообщала, что убитая планировала поехать в путешествие в Нидерланды. Ее должен был сопровождать поклонник.

Знакомые девушки утверждали, что она часто говорила, что перешла кому-то дорогу. Однако в ее окружении считали, что все было сказано для увеличения популярности.

Подозреваемый в убийстве известной блогерши задержан в Москве

Ранее известный блогер Павел «Road to film» погиб в одном из коллекторов Петербурга. Мужчина вместе с проводником-диггером пытался спуститься в шахту. Их тела были найдены на ее дне. Источник Федерального агентства новостей рассказал, что в коллекторе было мало кислорода: нормальное значение равняется 20%, а там оказалось всего 8%.

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Источник: пресс-служба МВД России
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