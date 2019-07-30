Россия не намерена менять свою политику из-за ситуации с ДРСМД

Лондон, 30 июля. Москва в ближайшие дни не намерена предпринимать каких-либо шагов по изменению своей политики в связи с предстоящим прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы ничего не будем менять в своей политике в ближайшие дни. Мы не делали этого и ранее — никогда после того, как получили прямой ультиматум от США», — заявил дипломат в интервью на телеканале Sky News.

Рябков обратил внимание на то, что в отношениях между Москвой и НАТО отсутствует доверие. Что делает невозможным серьезно воспринимать обещания стран альянса не размещать на своей территории ракеты средней дальности после прекращения действия Договора.

«Россия не верит НАТО и считает, что то, что утверждает НАТО — дезинформация, целенаправленное ведение гибридной войны», — подчеркнул Рябков.

Напомним, 2 августа 2019 года окончательно прекращает свое действие ДРСМД. Это соглашение было подписано между СССР и США в 1987 году как один из символов окончания холодной войны прошлого века. В октябре 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из соглашения якобы потому, что Москва не соблюдает свои обязательства.

В свою очередь, РФ заявляет, что полностью выполняет пункты договора. Ранее Рябков подчеркивал, что американцы не представили ни одного доказательства в пользу своих претензий, однако сами в течение долгих лет уклонялись от предметного разбора всех накопившихся в рамках ДРСМД проблем.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД. Как сообщала «Газета.ру», он подчеркнул, что «на кону стоит безопасность Европы». И.о. министра обороны США Марк Эспер по итогам встречи глав военных ведомств НАТО поспешил заявить, что после прекращения действия ДРСМД Вашингтон будет использовать неядерные ракеты и системы противоракетной обороны, чтобы защищаться от российских крылатых ракет.