Художница Варвара Родченко скончалась в Москве на 94-м году жизни

Москва, 30 июля. В возрасте 93 лет скончалась художница Варвара Родченко, дочь Надежды Степановой и художника и фотографа Александра Родченко. Об этом сообщает директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова.

«Двадцать седьмого июля в Москве скончалась Варвара Александровна Родченко - дочь великих художников русского авангарда Александра Родченко и Варвары Степановой. Она прожила долгую и невероятно достойную жизнь. С ней ушла эпоха, это огромная утрата для русской культуры», ― сказала Свиблова.

Отпевание и похороны покойной пройдут в Москве 31 июля. По словам Свибловой, в последние годы жизни Родченко тяжело болела и практически ослепла. Несмотря на это, она продолжала свою работу по сохранению наследия своих родителей.

Музей намерен устроить выставку памяти Варвары Родченко и ее семьи. Изначально ее собирались провести еще при жизни художницы. Предположительно она пройдет в 2020 году, на ней будет продемонстрированы книги, журналы, а также ее работы.

«Она одарила такое количество людей счастьем ее видеть, с ней говорить - тихо, просто, и умением видеть самые сложные вещи как-то корневым путем. Она была настоящим художником и жизнь прожила как большой художник», ― заявила Свиблова.

Варвара Родченко родилась в 1925 году в Москве, а живописью начала заниматься в 1943-м – после возвращения в Москву из эвакуации. В 1948 она окончила Московский полиграфический институт. Она занималась оформлением лучших изданий того времени, включая журналы «Юность», «Советский экран», а также многочисленных книг, фотоальбомов и плакатов. Ее любимыми областями были фотомонтаж и фотографика.