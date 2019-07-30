Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Путин назначил Кириенко главой оргкомитета по подготовке фестиваля «Таврида — АРТ»

36
0 Оставить комментарий

Путин назначил Кириенко главой оргкомитета по подготовке фестиваля «Таврида — АРТ»

Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин утвердил первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко главой оргкомитета по подготовке фестиваля «Таврида — АРТ». Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Членами оргкомитета являются руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко, генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина, глава Республики Крым Сергей Аксенов, заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Ольга Голодец и другие.

Напомним, что в 2019 году мероприятие стало арт-кластером, который включает форум, (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ». Он пройдет с 20 по 26 августа. Арт-кластер включает строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида».

infox - new
Источник: официальный интернет-портал правовой информации
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров