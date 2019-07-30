Киевский политик призвал Зеленского заняться делом, а не обсуждать парады

Киев, 30 июля. Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал несвоевременным обсуждение формата празднования Дня независимости Украины на уровне офиса президента и призвал решать более актуальные проблемы страны.

Ранее в офисе Зеленского рассказали, что в этом году Украины впервые отпразднует День независимости в новом формате. Вместо военного парада планируется устроить так называемый марш достоинства, в рамках которого по центральным улицам пройдут представители различных родов войск, ветераны, врачи, учителя, дипломаты, а также спортсмены. Президент Владимир Зеленский также собирается принять участие в шествии 24 августа.

В эфире телеканала «112 Украина» Кива выразил недоумение от того, что для аппарата президента «нет больше работы».

«Неужели в стране решены все вопросы, которые требуют детального обсуждения и работы над ними? Давайте мы будем парады проводить, когда этому будет что-то предшествовать», — заявил он.

Отметим, решение Зеленского отменить военный парад в День независимости вызвало критику со стороны военных, которые считают, что тот пытается «примазаться» к организованному «шествию ветеранов». Экс-участники АТО заявили, что Зеленский сначала проявил «неуважение» к военным, а теперь хочет «паразитировать на их инициативах».

Депутат Сергей Высоцкий выразил мнение, что Зеленский после многочисленной критики был вынужден «дать заднюю», но чтобы не признавать свое поражение, в офисе президента Украины решили назвать мероприятие не парадом, а «шествием достоинства».