Россия полностью выплатила взнос в WADA за 2019 год

Монреаль, 30 июля. Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердила, что Россия полностью выплатила взносы за 2019 год. По данным WADA, Россия перевела в бюджет организации 946 747 долларов.

Россия является одной из европейских стран, которые должны ежемесячно выплачивать самые большие взносы в WADA. Другими странами этой группы являются Великобритания, Германия, Италия и Франция. Они погасили свои задолженности, как и Россия, еще до конца июля. В настоящий момент, больше всех должна организации в качестве взносов Румыния – ее долг составляет 93 592 доллара.

В прошлом году взнос России составил 881 332 доллара, в позапрошлом – 815 615 долларов.

Больше всего в бюджет WADA в 2019 году внесли США (2 513 651 доллара), Япония (1 502 800 + 163 312 долларов в качестве добровольного взноса) и Канада (1 256 826 долларов). Взнос Китая составил 430 539 долларов.

В 2015 году WADA обвинило Россию в нарушении антидопинговых правил, после чего была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, WADA вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства. В сентябре 2018 года WADA восстановило РУСАДА в правах.

Напомним, Мутко указывал, что допинговый скандал, разразившийся вокруг России, является надуманным и искусственно созданным. МОК, отстранивший Москву от участия в ОИ-2018 и дисквалифицировавший целый ряд спортсменов, по большому счету не привел никаких доказательств применения допинга, кроме показаний информатора WADA Григория Родченкова. Сам Родченков, по словам Мутко, нарушал антидопинговые правила, однако никто не усомнился в его честности.