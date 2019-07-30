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Провалившейся на выборах в МГД оппозиции нечего предложить городу, заявили эксперты

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Провокаторы ищут поводы для создания протестной волны, считают эксперты

Москва, 30 июля. Электоральные юристы, политологи и политтехнологи обсудили юридические вопросы проверки подписных листов в ходе избирательной кампании в Мосгордуму, основные проблемы в ходе регистрации кандидатов, а также политическую ситуацию в Москве по итогам незаконных митингов оппозиции. 

В Москве прошел круглый стол «Вопросы регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую Думу: основная проблематика», посвященный анализу первых этапов избирательной кампании в столице. 

Эксперты, в частности, представили анализ статистических данных результатов регистрации кандидатов. Статус кандидата в депутаты в этом году получили 233 человека из 423 выдвинутых. 130 из них — представители парламентских партий. Из 185 самовыдвиженцев к выборам допущены 62 кандидата. В 2019 году выдвинулось на 44 человека меньше, чем в 2014 году.

Количество кандидатов, которые добровольно вышли из гонки, напротив, увеличилось (133 человека в 2019 году против 82 в 2014-ом). Данные статистики показывают, что в 2019 году снизилось количество отказов в регистрации.

Электоральный юрист, кандидат юридических наук Юлия Белоус отметила, что в ходе избирательной кампании в МГД «отмечается низкое качество ведения подписной кампании многими кандидатами». 

«Большое количество брака, выявленное комиссиями с помощью экспертов-почерковедов и МВД, свидетельствует как об отсутствии опыта организации столь масштабных подписных кампаний, так и о невысокой юридической подготовке штабов кандидатов», — заявила она. 

Эксперты отметили высокую заинтересованность молодежи в ходе нынешней кампании. Однако плохая организация и юридически некачественная работа некоторых кандидатов привела к тому, что вложенные усилия оказались напрасны. Роман Ларионов, директор Центра стратегического консалтинга, отметил, что «произошло сильное разочарование участников кампании, что вылилось в агрессивное поведение». Ларионов обратил внимание на то, что на митингах бросалась в глаза хаотичность и отсутствие лидеров протестного движения. Это свидетельствует, в том числе, о разногласиях среди так называемых оппозиционных кандидатов.

Провокаторы ищут поводы для создания протестной волны, считают эксперты

Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, комментируя состоявшиеся незаконные митинги, заметил, что подписная кампания и выборы стали лишь поводом для продвижения своей деятельности некоторых оппозиционеров.

«На сегодняшний день оппозиции нечего предъявить в рамках московской повестки – никаких конструктивных и существенных предложений и инициатив. А уступки в части изменения выборного законодательства во время избирательной кампании, о которых требуют протестующие — неприемлемы и сопоставимы с политическим крахом системы!» — заявил Шаповалов.

Эксперты также отметили, что отчасти протестные движения являются трендовым вектором в молодежной политизированной среде. Провокаторы ищут новые поводы для создания протестной волны, для напряжения политического поля.

Напомним, ранее Мосгоризбирком снял с выборов в Мосгордуму Любовь Соболь и несколько других оппозиционных кандидатов. Поводом для такого решения стала фальсификация подписей. Незарегистрированные кандидаты обжаловали данное решение, однако МГИК отказался менять свою позицию. Тогда оппозиция устроила в Москве незаконный митинг, в ходе которого провокаторы напали на полицейских и бойцов Росгвардии. Кроме того, некоторые участники незаконного митинга принесли на акцию взрывпакеты, чтобы спровоцировать полицейских. Полиция и Росгвардия задержали более тысячи человек, большинство из которых оказались приезжими.

Позднее бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном митинге в Москве. Кириллова отметила слаженную работы правоохранителей, которые обеспечили москвичам безопасность, несмотря на провокационные выходки так называемой «оппозиции».

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