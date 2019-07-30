Провалившейся на выборах в МГД оппозиции нечего предложить городу, заявили эксперты

Москва, 30 июля. Электоральные юристы, политологи и политтехнологи обсудили юридические вопросы проверки подписных листов в ходе избирательной кампании в Мосгордуму, основные проблемы в ходе регистрации кандидатов, а также политическую ситуацию в Москве по итогам незаконных митингов оппозиции.

В Москве прошел круглый стол «Вопросы регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую Думу: основная проблематика», посвященный анализу первых этапов избирательной кампании в столице.

Эксперты, в частности, представили анализ статистических данных результатов регистрации кандидатов. Статус кандидата в депутаты в этом году получили 233 человека из 423 выдвинутых. 130 из них — представители парламентских партий. Из 185 самовыдвиженцев к выборам допущены 62 кандидата. В 2019 году выдвинулось на 44 человека меньше, чем в 2014 году.

Количество кандидатов, которые добровольно вышли из гонки, напротив, увеличилось (133 человека в 2019 году против 82 в 2014-ом). Данные статистики показывают, что в 2019 году снизилось количество отказов в регистрации.

Электоральный юрист, кандидат юридических наук Юлия Белоус отметила, что в ходе избирательной кампании в МГД «отмечается низкое качество ведения подписной кампании многими кандидатами».

«Большое количество брака, выявленное комиссиями с помощью экспертов-почерковедов и МВД, свидетельствует как об отсутствии опыта организации столь масштабных подписных кампаний, так и о невысокой юридической подготовке штабов кандидатов», — заявила она.

Эксперты отметили высокую заинтересованность молодежи в ходе нынешней кампании. Однако плохая организация и юридически некачественная работа некоторых кандидатов привела к тому, что вложенные усилия оказались напрасны. Роман Ларионов, директор Центра стратегического консалтинга, отметил, что «произошло сильное разочарование участников кампании, что вылилось в агрессивное поведение». Ларионов обратил внимание на то, что на митингах бросалась в глаза хаотичность и отсутствие лидеров протестного движения. Это свидетельствует, в том числе, о разногласиях среди так называемых оппозиционных кандидатов.

Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, комментируя состоявшиеся незаконные митинги, заметил, что подписная кампания и выборы стали лишь поводом для продвижения своей деятельности некоторых оппозиционеров.

«На сегодняшний день оппозиции нечего предъявить в рамках московской повестки – никаких конструктивных и существенных предложений и инициатив. А уступки в части изменения выборного законодательства во время избирательной кампании, о которых требуют протестующие — неприемлемы и сопоставимы с политическим крахом системы!» — заявил Шаповалов.

Эксперты также отметили, что отчасти протестные движения являются трендовым вектором в молодежной политизированной среде. Провокаторы ищут новые поводы для создания протестной волны, для напряжения политического поля.

Напомним, ранее Мосгоризбирком снял с выборов в Мосгордуму Любовь Соболь и несколько других оппозиционных кандидатов. Поводом для такого решения стала фальсификация подписей. Незарегистрированные кандидаты обжаловали данное решение, однако МГИК отказался менять свою позицию. Тогда оппозиция устроила в Москве незаконный митинг, в ходе которого провокаторы напали на полицейских и бойцов Росгвардии. Кроме того, некоторые участники незаконного митинга принесли на акцию взрывпакеты, чтобы спровоцировать полицейских. Полиция и Росгвардия задержали более тысячи человек, большинство из которых оказались приезжими.

Позднее бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном митинге в Москве. Кириллова отметила слаженную работы правоохранителей, которые обеспечили москвичам безопасность, несмотря на провокационные выходки так называемой «оппозиции».