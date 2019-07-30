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Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии

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Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ ЭстонииЛондон, 30 июля. Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Великобритании.

По данным ведомства, 28 июля несколько британских истребителей Eurofighter Typhoon взлетели с авиабазы «Эмари» в Эстонии для идентификации воздушного судна, которое осуществляло полет вблизи границ воздушного пространства НАТО. В Минобороны Великобритании подчеркнули, что идентификация иностранных самолетов, которые совершают полеты у воздушных границ стран НАТО, является стандартной процедурой, передает «Парламентская газета».

«Это обычная миссия НАТО для самолетов Typhoon, которая подтверждает, что Великобритания работает в партнерстве с Эстонией», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала июля 18 иностранных летательных аппаратов пытались провести воздушную разведку у границ России. Истребители дежурных сил ПВО трижды поднимались на перехват и сопровождение зарубежных разведчиков, благодаря чему удалось не допустить нарушения воздушного пространства РФ.

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