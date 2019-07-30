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Россия

Алтайский депутат предложила использовать для тушения лесных пожаров бомбы

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Алтайский депутат предложила использовать для тушения лесных пожаров бомбы

Барнаул, 30 июля. Депутат Законодательного собрания Алтайского края от ЛДПР Евгения Боровикова выступила с предложением использовать бомбы для тушения лесных пожаров в Сибири.

«При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. <…> При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади тысячи квадратных метров», — приводится ее обращение на сайте партии.

Боровикова предложила воспользоваться опытом Швеции и Китая, где горящие леса «обстреливают специальными снарядами». Она напомнила, что аналогичные средства тушения пожаров разрабатывались и в Советском Союзе.

Комментируя свои слова позже, депутат пояснила, что имела в виду водные авиабомбы АСП-500, предназначенные для тушения пожаров.

«Если пожар масштабный, его бесполезно тушить водой. Он распространяется ветром, поэтому нужно этот пожар бомбами «обрывать», —  приводит ее слова издание РБК.

Напомним, что работы по тушению пожаров в России сегодня ведутся на площади более 96 тысяч гектаров. За прошедшие сутки ликвидированы 30 лесных пожаров на площади 13 807 га. Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух муниципальных районах Республики Бурятия и в одном — Республики Саха (Якутия). Такова информация Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) по состоянию на 30 июля.

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Источник: РИА Новости
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