В главном католическом храме Петербурга сыграют Вивальди. ФАН-ТВ

30 июля в городе на Неве стартовал ежегодный фестиваль «Музыкальные академии», который в этом году посвящен творчеству Антонио Вивальди. Традиционно симфонический концерт прозвучит в главном католическом храме города — базилике Святой Екатерины. Управлять оркестром будет главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер. Фестиваль разделен на четыре части. Каждый день представит разные грани творчества гениального композитора.

«Это грандиозная личность в музыке. Она очень интересная, это открытие ХХ века, это действительно великий композитор, который работал в разных жанрах и оставил огромное наследие», — отмечает Сергей Стадлер.

В первый день прозвучал знаменитый цикл «Времена года». Второй концерт будет посвящен духовной, религиозной музыке. Эти сочинения были интересны современникам еще при жизни композитора. Третий день будет посвящен Вивальди как оперному композитору. Эта грань в России практически неизвестна. А завершит фестиваль одно их лучших сочинений композитора — оратория «Торжествующая Юдифь». Солировать на концерте будут лауреаты международных конкурсов.