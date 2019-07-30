Путин подписал закон, упрощающий получение автомобильных номеров

Москва, 30 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам право самостоятельно получать автомобильные номера у изготовителей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, специализированные организации и их должностные лица будут нести ответственность за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

В феврале, как передавал RT, ФАС предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей в размере 2 тыс. рублей. Предполагалось, что регистрация авто с выдачей бумажного свидетельства обойдется автовладельцу в 500 рублей, а пластикового — 1,5 тыс. рублей. Тарифы должны начать действовать с 4 августа.

В конце июня «Газета.ру» сообщала, что у водителей с грязными номерными знаками автомобиля будут отбирать права. Если водитель специально закрыл номера грязью, снегом, листом бумаги или листвой, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав.