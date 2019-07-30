МИД РФ назвал Францию законодательницей мод на непропорциональные действия полиции

Москва, 30 июля. Министерство иностранных дел России назвало Францию законодательницей мод в непропорциональных действиях полиции во время митингов. Об этом российское внешнеполитическое ведомство заявило в ответе на запись МИД Франции в Twitter.

Французское ведомство ранее опубликовало в соцсети Twitter сообщение, в котором отмечало «значительное количество арестованных и задержанных» во время несанкционированных уличных акций в Москве 27 июля.

«В том, что касается «непропорциональных» действий полиции во время манифестаций, Франция, к сожалению, – одна из мировых законодательниц мод. До таких «высоких» демократических стандартов даже на Западе многим еще далеко», ― говорится в сообщении МИД РФ.

Российское ведомство выразило озабоченность состоянием здоровья французских демонстрантов, а также журналистов, которые регулярно становятся жертвами полицейского произвола во Франции. Сообщение российского МИД было проиллюстрировано кадрами разгона протестов в Париже в 2015 году, на которые полиция избивает протестующих резиновыми дубинками и щитами. Аналогичные жесткие меры применяются французской полицией для разгона протестов «желтых жилетов». В результате действий правоохранительных органов Франции несколько десятков протестующих лишились глаз.

Напомним, что уличенные в фальсификации подписей кандидаты в Мосгордуму от оппозиции провели в минувшие выходные незаконный митинг в Москве. Поводом для несогласованной акции стало то, что Мосгоризбирком отказал так называемым независимым кандидатам в регистрации на выборы из-за огромного количества сфальсифицированных подписей.

Участники сборища различными способами пытались вывести сотрудников полиции из себя. Оппозиционеры, пытаясь спровоцировать полицию, бросали в них бутылки и распыляли в их лица перцовый газ. Тем не менее, московская полиция вела себя корректно, задерживая лишь откровенных провокаторов, а также тех, кто подвергал опасности жизнь и здоровье как других участников незаконной акции, так и сотрудников правоохранительных органов.