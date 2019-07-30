Яхта с сотрудниками заповедника «Русская Арктика» терпит бедствие в Белом море

Мурманск, 30 июля. В Белом море терпит бедствие яхта «Крейсер» с сотрудниками заповедника «Русская Арктика» на борту. На судне нет отопления и связи.

Как сообщает KP.RU, на борту находятся шесть человек, четверо из которых — сотрудники заповедника. Несмотря на плохую погоду, яхта вышла из Архангельска и должна была отправиться на Новую землю. По предварительным данным, в районе Горла Белого моря на винт намотались рыбацкие сети, и двигатель отказал. Рано утром во вторник яхта передала сигнал SOS.

Ситуацию осложняют тяжелые погодные условия: сильные волны, порывистый ветер. На данный момент на «Крейсере» сел аккумулятор, из-за чего яхта осталась без отопления, тогда как температура воздуха составляет порядка четырех градусов Цельсия.

К яхте подошло научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов». Однако начать спасательную операцию из-за погодных условий члены экипажа судна не могут. К ним около 22.30 по московскому времени должно подойти судно «Профессор Молчанов».