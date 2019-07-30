Спецпредставитель генсека ООН обсудила с Лавровым проблему возвращения боевиков ИГ в Ирак

Нью-Йорк, 30 июля. Спецпредставитель генсека ООН по Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым угрозы безопасности, которые связаны с репатриацией боевиков террористической группировки ИГ1 (запрещена в России), а также связанных с ними людей из лагеря для беженцев в Сирии на территорию Ирака.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее заявила, что в настоящее время под стражей находятся более 55 тысяч предполагаемых боевиков террористической организации ИГ. Среди них есть иностранцы. По ее словам, часть этих боевиков, а также членов их семей, находящих под стражей на территории Сирии, необходимо репатриировать.

Кроме того, она напомнила, что не менее 11 тысяч человек, находящихся в лагере беженцев Аль-Хоул, который расположен в северо-восточной Сирии, содержатся в условий, «недотягивающих до стандартных».

«Мы затронули вопрос о возвращении боевиков ИГ, которые содержатся в лагере Аль-Хоул в Сирии. Там много людей, около 70 тысяч человек. Я полагаю, более 30 тысяч – иракцы, многие из них – маленькие дети. Эти люди вернутся в Ирак рано или поздно, потому что ситуация в Аль-Хоуле не очень хорошая», – отметила Плассхарт.

По ее словам, необходимо иметь ясность относительно объектом размещения репатриантов, а также мер безопасности и процедур проверки в случае их возвращения в Ирак. Также она призвала позаботиться о детях перемещенных лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.