Сирия, 31 июля. Боевики «Тахрир аш-Шам» несут потери в Хаме. Теракты ИГИЛ1 в Хасаке и Ракке. В Алеппо взорван автомобиль протурецких боевиков «Сирийской свободной армии». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удары по укрытиям боевиков в провинции Идлиб, поддержали наступление САА в Хаме и атаковали опорные пункты радикалов в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Латакии атакуют позиции боевиков, обмениваются ударами с радикалами альянса «Тахрир аш-Шам» в Хаме, обменялись ударами с боевиками в Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): вступила в боестолкновение с курдскими отрядами SDF у города Аль-Баб и потеряла несколько человек при теракте в поселке Джандарис в Алеппо.

«Исламское государство1»: подозревается в установке двух мин в поселке Аль-Букан в Дейр-эз-Зоре, подрыве автобуса в Хасаке и нападении на курдский КПП в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла из РСЗО позиции сирийской армии на северо-западе Хамы, в Идлибе зачистила тайник с взрывчаткой, принадлежавшей ИГ1.

Курды: обстреляли боевиков «Сирийской свободной армии» на севере Алеппо, в Дейр-эз-Зоре в ходе рейда убили при задержании подозреваемого в пособничестве ИГ.

Международная коалиция: разминировала две противопехотные мины, установленные в поселке в Дейр-эз-Зоре, провела воздушную разведку на востоке Алеппо над районами курдской оккупации.

ВС Турции: обстреляли курдов и, по неподтвержденным данным, ранили мирного жителя на севере Алеппо.

Провинция Латакия

Продолжились боестолкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и радикалами «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзной группировки «Исламская партия Туркестана» (деятельность запрещена в РФ). По данным новостного портала Al Masdar, в ходе штурма САА западных районов города Кабана были уничтожены несколько пулеметных установок и ослаблена оборона боевиков. Днем военные самолеты и вертолеты сбросили бомбы на укрытия радикалов и их склады боеприпасов в предместьях данного населенного пункта, передал новостной портал Step News Agency. Также части САА обстреляли опорные пункты «Тахрир аш-Шам» и боевиков «Исламской партии Туркестана» у поселка Аль-Наджия, о чем также сообщает источник. Сведения о потерях радикалов пока уточняются.

Провинция Алеппо

К северу от города Манбидж произошла ожесточенная перестрелка между курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) и «Свободной сирийской армией» (ССА), поддерживаемой Анкарой. Отряды также столкнулись к северо-западу от города Тель-Рифат и у Аль-Баба, как сообщил новостной портал Step News Agency. Ни одна из сторон не заявила потерях, понесенных в ходе боев.

Днем турецкая армия атаковала позиции курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в деревне Зор-Магар к востоку от города Джераблус, как сообщает новостное агентство Step News Agency. Позднее турецкая армия заявила, что не вела никакой деятельности в этом районе, взрывы, которые слышали в окрестностях, произошли в результате работ по разминированию, проводимых у деревни.

У поселка Халса сирийская армия ударила по боевикам «умеренной оппозиции» в ответ на недавние обстрелы, как передал портал Step News Agency. ВВС Сирии в свою очередь атаковали расположения радикалов у деревень Аль-Бавалия и Аль-Баркум, а также в окрестностях исследовательского центра ИКАРДА. Тем временем радикалы обстреливали позиции сирийской армии в районе плотины Шоушейда.

Курдский новостной портал ANHA сообщил, что снайпер турецкой армии ранил семнадцатилетнего подростка Махера Хасана. Юноша из деревни Сафтак, расположенной недалеко от города Кобани, залез на крышу своего дома, чтобы отремонтировать ее, но получил пулю в голову со стороны турецкой границы. Подросток находится в критическом состоянии в больнице города Манбидж.

Разведывательный самолет международной коалиции был замечен местными при патрулировании воздушного пространства над районами городов Манбидж и Саджур, как передает новостной Twitter-канал Rojava Network.

В конце дня Twitter-канал Rojava Network передал сообщение, что в поселке Джандарис взорвался автомобиль протурецких боевиков «Сирийской свободной армии». Бомба была установлена радикалами из группировки «Силы освобождения Африна», которые уже взяли на себя ответственность за взрыв.

Провинция Дейр-эз-Зор

Рейды SDF в провинции продолжились. Утром стало известно, что мужчина по имени Омар аль-Мурабад был застрелен при попытке бежать от патрульных SDF в поселке Сувейдан на юге провинции. Молодого человека хотели задержать по подозрению в пособничестве «Исламскому государству, сообщил информационный портал Orient News.

По меньшей мере восемь террористов «Исламского государства» были арестованы в ходе рейдов, проведенных «Демократическими силами Сирии» (SDF) в городах Шхиль, Дибан и Аль-Бусейра. Курдские отряды сопровождала авиация международной коалиции во главе с США. При обысках у жителей изымали личное оружие, как передал Twitter-канал Rojava Network. Напомним, что помимо содействия курдским отрядам в проведении рейдов в поселках, авиация коалиции также наносит авиаудары по городам, где предположительно расположены опорные пункты террористов ИГИЛ. Так, 29 июля с самолетов были сброшены снаряды на деревню Аз-Зер в восточной части провинции, но подробностей налета до сих пор нет, как и официальных заявлений от коалиции по этому поводу.

В конце дня тот же источник передал, что военнослужащие международной коалиции во главе с США демонтировали две противопехотные мины в поселке Аль-Букан. Взрывные устройства были заложены на дороге, ведущей к нефтяным месторождениям, в частности — к месторождению Кишма.

Провинция Идлиб

Военная авиация продолжила наносить точечные удары по опорным пунктам боевиков в южных районах Идлиба. ВКС РФ атаковали укрытия боевиков у поселков Джебла, Серакиб и в предместьях города Хан-Шейхун, о чем сообщает новостной канал в сети Twitter Idlib Plus.

Днем поступили новые данные о жертва междоусобной стычки между боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» и боевиками «Исламского государства» в городе Серакиб, которая произошла 29 июля. Количество жертв достигло семи человек с обеих сторон. По данным портала Step News Agency, пятеро из боевиков ИГИЛ подорвали пояса смертников. Один из террористов находился там вместе со своими детьми. Позже боевики «Тахрир аш-Шам» опубликовали на подконтрольных медиаресурсах фотографии самодельных взрывных устройств, которые были изъяты из схрона террористов «Исламского государства». Тайник с боеприпасами был обнаружен в столице провинции Идлиб, как сообщил источник новостей в сети Twitter Harbieh Nadie

Провинция Ракка

На востоке провинции четыре бойца курдской милиции «Асайиш» были ранены в результате нападения неизвестных боевиков на контрольно-пропускной пункт Кичайк к востоку от столицы провинции Ракка, как сообщает местный источник в Twitter Rana Alasad.

В городе Ракка была эксгумирована братская могила. Группа судмедэкспертов обнаружила в ней восемь тел, из которых четыре — женские, как передает портал Halab Today TV. Тела были захоронены на специальном кладбище «Тель аль-Байя» после сбора необходимых образцов для установления их личностей. Ранее город Ракка был «столицей» самопровозглашенного псевдохалифата террористов ИГИЛ. После освобождения провинции осенью 2017 года возле столицы и в провинции до сих пор находят обширные братские могилы, где террористы хоронили жертв.

Провинция Хама

Согласно данным портала Step News Agency, утром конвой с турецкой военной техникой из 12 автомобилей покинул пункт наблюдения в окрестностях города Мурек и отправился на север.

Сирийские ополченцы обстреляли укрытия радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе деревни Аз-Закят, как сообщил местный источник в сети Twitter Fayyad Sattouff. Вертолеты ВВС Сирии продолжили работу в северо-западной части Хамы. Утром с воздуха ими были атаковали расположения боевиков в предместьях городов Кафр-Зета и Аль-Латамина, как сообщил Telegram-канал HMO Syria. ВКС РФ в свою очередь атаковали расположения боевиков в предместьях города Кафр-Зета, как передает новостной портал Step News Agency.

Согласно данным источника в сети Twitter Nidal Hamade, один из полевых командиров из состава операции джихадистов «Фатах аль-Мубин» — Абу-Бакр аль-Халаби — скончался в результате перестрелки с подразделением САА у поселка Тель-Маллах.

Боевики обстреляли из пулеметов и реактивных систем ведения залпового огня «Град» позиции САА в предместьях христианского города Мхарде и у поселка Аль-Хувейз на северо-западе провинции. Под ударом оказались также подразделения сирийской армии, занявшие позиции у деревень Расыф, Аль-Джейдед и Аль-Азизия. В поселке Шазар в результате обстрела его боевиками из гранатометов от полученных ран скончался мирный житель, как сообщает местный источник в сети Twitter (@Hosein Mortada).

Провинция Хасака

Утром самодельная бомба была взорвана в центре города Камышлы на рынке Хеттина, как сообщил новостной портал Al Manar. Информации о жертвах среди мирного населения не поступало. В установке бомбы обвиняют боевиков «Исламского государства».

Местные жители сообщили, что самодельное взрывное устройство было установлено неизвестными в автобусе, припаркованном возле школы в районе Салхия города Хасака, как передал источник в сети Twitter (@_Caki_). Пострадавших среди мирного населения не было. Заявлений о причастности тех или иных группировок не появлялось, но в текущем месяце в провинции произошло как минимум восемь подобных атак, ответственность за шесть из них взяли на себя боевики ИГ.

В деревню Мукрин бойцы SDF привезли 150 гражданских рабочих для прокладывания туннелей близ сирийско-турецкой границы. Местный источник сообщил, что рабочим было обещано в качестве зарплаты 350 тысяч сирийских фунтов, как передал портал Alk Habour 21. Бойцы «Асайиш» также провели насильственную вербовку в поселке Шамдилия, о чем также сообщил источник. В настоящее время курды в ускоренных темпах готовятся к вводу турецкой армии на восток Сирии, где Анкара намерена развернуть новый фронт борьбы с курдскими отрядами SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.