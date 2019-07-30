Полиция обещает пресекать провокации на незаконном митинге в Москве

Москва, 30 июля. Московские полицейские будут оперативно реагировать на нарушения порядка и провокации на несогласованном митинге 3 августа, заявили в пресс-службе московского управления МВД РФ.

В московском главке сообщили, что в полицию поступает информация о возможных провокациях на несогласованной акции 3 августа. В частности, речь идет об использовании перцовых баллончиков, пиротехники и прочее. Участников и организаторов предупредили о необходимости соблюдения закона.

«Столичная полиция будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан», — говорится в сообщении.

В главке напомнили, что предстоящее мероприятие носит незаконный характер. Москвичей и гостей столицы призывают воздержаться от участия.

Представители Либертарианской партии ранее просили мэрию согласовать акцию с 14.00 до 16.00 в субботу на Лубянской площади. Московские власти согласовали проведение митинга на проспекте Сахарова, однако организаторы отклонили предложение властей.

Отметим, что Лубянка — крупный транспортный узел Москвы, здесь проходят несколько автобусных маршрутов, располагаются станции метрополитена. Приостанавливать их работу — значит помешать планам тысяч москвичей. Однако организаторам акции до этого нет дела.

Напомним, ранее Мосгоризбирком снял с выборов в Мосгордуму Любовь Соболь и несколько других оппозиционных кандидатов. Поводом для такого решения стала фальсификация подписей. Незарегистрированные кандидаты обжаловали данное решение, однако МГИК отказался менять свою позицию. Тогда оппозиция устроила в Москве незаконный митинг, в ходе которого провокаторы напали на полицейских и бойцов Росгвардии. Кроме того, некоторые участники незаконного митинга принесли на акцию взрывпакеты, чтобы спровоцировать полицейских. Полиция и Росгвардия задержали более тысячи человек, большинство из которых оказались приезжими.

Позднее бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном митинге в Москве. Кириллова отметила слаженную работы правоохранителей, которые обеспечили москвичам безопасность, несмотря на провокационные выходки так называемой «оппозиции».