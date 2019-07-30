В МИД РФ объяснили отказ участвовать в конференции в Лиме по Венесуэле

Москва, 30 июля. В министерстве иностранных дел России объяснили отказ участвовать в международной конференции в Лиме по Венесуэле.

Россия стала одной из сотни делегаций, которых пригласили принять участие в международной конференции «в поддержку демократии» в Венесуэле 6 августа. Однако проанализировав цели мероприятия, российские дипломаты выразили мнение, что задачи встречи расходятся с теми, которые ставит перед собой Москва.

В МИД РФ напомнили, что выступают за налаживание внутреннего диалога между сторонами кризиса в Венесуэле. В Москве отметили, что они не будут полностью представлены в Лиме.

«Прежде всего, не убеждены в правильности подхода, при котором обсуждение «проблем демократии» в Венесуэле будет проходить без венесуэльцев, представленных правительством Николаса Мадуро и другими политическими силами», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

Российские дипломаты выразили сомнение, что встреча около 100 делегаций, придерживающихся разных позиций по вопросу Венесуэлы, согласует реальную помощь стране «в нахождении развязок сложных проблем».

«С учетом изложенного, тщательно взвесив все обстоятельства, пришли к выводу о целесообразности воздержаться от участия в данном мероприятии, — заключили в МИД РФ. — Данное решение было доведено Временным поверенным в делах России в Лиме до руководства МИД Перу».

В России напомнили, что открыты к дальнейшему конструктивному диалогу с государствами Латинской Америки, включая Перу, а также другими странами, которые готовы содействовать урегулированию конфликта.

Напомним, в начале года глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо незаконно объявил себя временным президентом. Некоторые западные государства под руководством США заявили о его признании. Россия, Китай, Турция и многие другие поддержали легитимного президента страны Николаса Мадуро как единственного законного лидера республики. Мадуро в свою очередь назвал Гуайдо «марионеткой США».