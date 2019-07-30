Рябцева предложила наказывать родителей за участие детей в незаконных митингах

Москва, 30 июля. Бывший заместитель главреда «Эхо Москвы» Леся Рябцева предложила наказывать родителей за участие детей в несанкционированных митингах.

По ее словам, «независимые кандидаты» из команды одиозного блогера Алексея Навального используют детей для достижения своих грязных политических целей.

Рябцева отметила, что последний незаконный митинг оппозиции в Москве собрал большое количество несовершеннолетних. Оппозиционеры пытались использовать подростковый бунтарский дух для организации массовых беспорядков и столкновений с полицией, рассчитывая создать «красивую картинку» для западных СМИ и своих спонсоров.

Рябцева подчеркнула, что дети не должны принимать участие в политических акциях протеста, так как они не всегда могут принимать объективные и взвешенные решения. Она также добавила, что дети должны посещать спортивные кружки и секции, а не бросать урны и куски асфальта в сотрудников ОМОНа.

«Вся эта школота, которой так в наглую пользуется Навальный и ко, — жертва романтизации протеста», — пояснила Рябцева.

По ее словам, необходимо законодательно оградить детей от опасности, которую в себе несут несанкционированные митинги. Рябцева предложила привлекать к ответственности родителей, которые разрешают своим детям посещать несогласованные акции протеста, передает Nation News.

«Сходил деточка на несанкционированный митинг, швырнул кусок асфальта в дяденьку с дубинкой - получи, родитель, выговор, административочку или штраф», – считает Рябцева.

Напомним, 27 июля в Москве состоялся несанкционированный митинг, который был организован «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы из команды скандального блогера Алексея Навального. В ходе несогласованной протестной акции оппозиционеры пытались спровоцировать массовые беспорядки и столкновения с полицией. Участники незаконного митинга бросали в стражей порядка бутылки, куски асфальта и урны для мусора, рассчитывая на жесткие ответные действия полиции. Стражи порядка проявили сдержанность и профессионализм, что позволило избежать провокаций. .

Поводом для проведения незаконной акции протеста стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, Сергея Митрохина, Любовь Соболь из-за фальсификаций и многочисленных нарушений.

Все «независимые кандидаты из команды» Навального были пойманы на фальсификации подписных листов. В конце июня сотрудники столичной полиции обнаружили подпольную «фабрику», где осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку Любови Соболь, Ильи Яшина и других сторонников Навального. Позднее в Мосизбиркоме сообщили, что в подписных листах «независимых кандидатов» были обнаружены «мертвые души».