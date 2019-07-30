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Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

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Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий корректировку задним числом, с 1 июля, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в стране. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо внутри государства. Так, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то страна компенсирует нефтяным компания часть этой разницы, чтобы они не повышали цены на топливо в России. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.

Закон также предусматривает введение с августа демпфера на авиакерасин.

Напомним, в конце прошлого года российское правительство и нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Весной соглашение было продлено до 1 июля. При этом в июне правительство не стало увеличивать срок соглашения с нефтяными компаниями. В начале июля премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку взять под личный контроль ситуацию на топливно-энергетическом рынке.      

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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