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Ректора Дагестанского госуниверситета отпустили после допроса

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Ректора Дагестанского госуниверситета отпустили после допроса

Махачкала, 30 июля. Задержанного ректора Дагестанского государственного университета (ДГУ), депутата Народного собрания Дагестана Муртазали Рабаданова отпустили под подписку о невыезде после допроса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Источник сообщил, что Рабаданов отпущен под подписку о невыезде после допроса.

Ранее во вторник СМИ со ссылкой на источник сообщали, что Рабаданова задержали в рамках спецмероприятий по фактам незаконного выделения земельных участков. Речь шла о времени, когда он занимал пост врио мэра Махачкалы. В его доме и рабочем кабинете прошли обыски.

Рабаданов был назначен врио главы Махачкалы в 2013 году. В вуз он вернулся в начале 2014 года.

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Источник: ТАСС
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