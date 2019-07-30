Сирия, 30 июля. В Ракке обнаружена братская могила. В Алеппо взорван автомобиль протурецких боевиков «Сирийской свободной армии». В Хаме боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли поселок из гранатомета — есть жертвы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные авиаудары по позициям радикалов в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают в Хаме радикалов в ответ на нападение на мирные поселения.

«Исламское государство1»: подозревается в убийстве молодого человека в Хасаке и в нападении на курдский КПП на востоке провинции Ракка.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла несколько человек при теракте в поселке Джандарис в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает укрытия сирийских военнослужащих на северо-западе провинции Хама.

Курды: в Алеппо заминировали автомобиль протурецких боевиков ССА.

ВС Турции: по неподтвержденным данным застрелили мирного жителя в приграничном поселке на севере провинции Алеппо

Международная коалиция: провела воздушную разведку на востоке Алеппо в районах курдской оккупации.

Провинция Алеппо

По данным местного источника в сети Twitter (@leventkemaI), взрывы в поселке Зор-Магар не были вызваны турецким обстрелом. Согласно данным источника, турецкая армия не вела никакой деятельности в этом районе. Местные и военные источники сообщают, что взрыв произошел в результате работ по разминированию, проводимых в районе.

Курдский новостной портал ANHA сообщает, что снайпер турецкой армии ранил семнадцатилетнего подростка Махера Хасана. Юноша из деревни Сафтак, расположенной недалеко от города Кобани, залез на крышу своего дома, чтобы отремонтировать ее, но получил в голову пулю. Подросток находится в критическом состоянии в больнице города Манбидж.

Разведывательный самолет международной коалиции был замечен местными при патрулировании воздушного пространства над районами городов Манбидж и Саджур, как передает новостной Twitter-канал Rojava Network. На севере Алеппо авиация коалиции следит за передвижениями турецких сил из оперативного состава «Щит Евфрата».

Источник также сообщил о взрыве автомобиля протурецких боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) в районе города Джандарис. Бомба была установлена радикалами из группировки «Силы освобождения Африна», которая проводит на севере Алеппо операцию под названием «Гнев оливок», цель которой – ликвидация протурецких исламистов и возвращение кантона Африн под контроль курдов.

Провинция Ракка

На востоке провинции четыре бойца так называемой курдской милиции «Асайиш» были ранены в результате нападения неизвестных боевиков на новый контрольно-пропускной пункт Кичайк к востоку от столицы провинции Ракка, как сообщает местный источник в Twitter Rana Alasad.

В городе Ракка эксгумировано еще одно массовое захоронение. Группа судебно-медицинских экспертов обнаружила в братской могиле восемь тел, из которых четыре — женские, как передает портал Halab Today TV. Тела были захоронены на специальном кладбище «Тель аль-Байя» после сбора необходимых образцов для установления их личности. Ранее город Ракка был «столицей» самопровозглашенного псевдохалифата террористов ИГИЛ1 . После освобождения провинции осенью 2017 года возле столицы и в провинции до сих пор находят обширные братские могилы, где террористы хоронили жертв.

Провинция Хама

Боевики наносят ракетные удары по позициям сирийской армии в поселках Аль-Джубейн и Арбаин, как сообщает новостной портал Baladi News. .

Повторные авиаудары ВКС РФ нанесли по опорным пунктам боевиков «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Аль-Латамина. ВВС Сирии совершили повторный боевой вылет в район города Мурек и к поселку Аз-Закят, как передает информагентство Masar Press Net.

В поселке Шазар в результате обстрела его боевиками из гранатометов от полученных ран скончался мирный житель, как сообщает местный источник в Twitter (@Hosein Mortada). Обстрел боевики вели с огневых позиций в районе Аль-Латамины.

Провинция Хасака

Сообщается об убийстве молодого человека неизвестными боевиками в районе Калса столицы провинции Хасака, как передает новостной Twitter-канал Masar Press Net. Детали убийства пока неизвестны, как и то, принадлежал ли юноша к курдским отрядам SDF и можно ли расценивать инцидент как продолжение серии нападений подпольных ячеек ИГ1 на курдов к востоку от реки Евфрат.

1 Организация запрещена на территории РФ.