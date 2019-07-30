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Крупный пожар охватил три дома в Самаре

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Крупный пожар охватил три дома в Самаре

Самара, 30 июля. Три частных дома горят в Железнодорожном районе Самары, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожарные получили сообщение о пожаре около 18.30 во вторник. Что стало причиной возгорания, пока не установлено. 

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что горят три частных дома и надворные постройки на общей площади 1,8 тысяч квадратных метров, сообщил «АиФ». В тушении пламени принимают участие 116 сотрудников пожарно-спасательного подразделения, для ликвидации пожара задействовано 24 единицы техники.

«Объявлен повышенный ранг вызова № 3, на место направлены дополнительные подразделения», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, пострадавших при пожаре нет.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области
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