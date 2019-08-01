Убитые в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты знали, что их поездка сопряжена с огромной опасностью, а отправивший их на съемки «Центр управления расследованиями» (ЦУР), который принадлежит беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, мог специально поставить граждан Российской Федерации под смертельный удар.

На сегодняшний день следствие приостановлено, при появлении новых данных оно может возобновиться. Однако никаких показаний Ходорковский никому так и не дал и прячется от следствия за границей.

Целью поездки Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в ЦАР были якобы съемки фильма, информация о которой ни разу не нашла документального подтверждения.

По мнению различных экспертов, одной из причин гибели журналистов является недостаточная обеспеченность безопасности их поездки со стороны ЦУРа.

Так, по словам военного корреспондента «РИА Новости» в Сирии Михаила Алаеддина, прежде чем куда-то ехать, необходимо владеть всей информацией. Надо знать, в какое место ты едешь, что там происходит. Необходимо понять, насколько там опасно.

«Конечно, всегда (нужно иметь. — Прим. ФАН) при себе бронежилет, каску, средства индивидуальной защиты. Если есть возможность, обязательно должно быть сопровождение из страны, в которой вы будете работать – люди, которые хорошо знают местность, географию и должны более-менее представлять безопасные пути до линии фронта и обратно», — рассказал Алаеддина.

В подтверждение его слов Алаеддина военный корреспондент телеканала «Звезда» Екатерина Габель добавила, что в том же Донбассе, если журналист придет с огромной надписью «PRESS» на жилетке и на каске, то стане главной целью. «Чем меньше ты выделяешься из общей массы, тем лучше», — добавила она.

Как отметил военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц, работа журналистов отличается от региона к региону. На этот фактор влияет и язык страны, где он пребывает, и ее система управления, а также уровень жизни и стадия конфликта. Он отметил, что большая часть работы журналистов в горячих точках за рубежом — это не репортажи, а общение с военными, бюрократами и представителями местного министерства информации.

«Если на Украине журналиста другой стороны могут воспринимать как информационного бойца, то в Африке, например, любой белый — это просто источник денег», — сообщил военный корреспондент РИА Новости Дмитрий Виноградов.

По мнению военкора Евгения Поддубного, одна горячая точка не может быть опаснее другой. Он отметил, что опасно везде.

«Вопрос в том, какого характера эти опасности, как ты их можешь предусмотреть», — добавил Поддубной.

Российский африканист, специалист по Южной Африке Александр Зданевич выразил мнение, что журналисты, которые были отправлены в ЦАР, знали, что едут на войну. Гарантий их безопасности ни у кого не было, а охраны у них не было, потому что за нее нужно было платить. Ситуация с российскими журналистами в ЦАР могла сложиться совсем по-другому, если бы поезда прошла бы под эгидой российского посольства.

«Тогда все было бы совершенно по-другому. Но это был частный визит. Журналисты понимали, что — на 50% — с ними может что-то произойти. Особенно при условии, что они поехали туда, куда все не рекомендуют ехать совершенно железно, даже местные», — заявил Александр Зданевич «ПолитЭксперту».

Как отметил генеральный директор Института политических исследований, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) и сопредседатель Совета по национальной стратегии Сергей Марков в смерти российских журналистов в ЦАР виновата исключительно команда олигарха Михаила Ходорковского. Журналистам приходилось экономить денежные средства, из-за чего не были соблюдены правила безопасности.

Он назвал огромной безответственностью направление Ходорковским группу журналистов ЦАР, где все еще идет гражданская война, бесчинствуют банды. И уровень этой безответственности таков, что легко допустить тот факт, что вся это история с убийством журналистов из РФ была организована специально для того, чтобы события прошли по трагическому сценарию.

«То дело, которым занимается ЦУР, пославший журналистов в ЦАР, — это дело, которое создано для борьбы с российским государством, и оно глубоко аморальное», — заявил Сергей Марков.

Сенатор, член Совета Федерации Франц Клинцевич в комментарии «Экономика Сегодня» также обвинил Ходорковского в гибели российских журналистов. Он назвал беглого олигарха «жадным и беспринципным человеком», который способен на все ради слав, денег и власти.

«Возможно, прямой цели убить своих сотрудников у бизнесмена не было, однако он все же де-факто это сделал. Ведь военное сопровождение, обеспечение безопасности людей в другой стране стоит денег, причем немалых. Сэкономив на базовых мерах предосторожности, Ходорковский просто послал людей на убой», — уверен сенатор.

Как отметил Клинцевич, Ходорковский, который выступал в роли работодателя и заказчика, должен был создать все необходимые условия для собственных сотрудников. Неявка Ходорковского на допросы и вызовы следователей доказывает, что беглый олигарх осознает ответственность за случившееся. Поэтому он не готов нести наказание за свои действия, уверен сенатор.

Политолог Юрий Самонкин выразил мнение, что это все специально спланированная провокация. И она была организована Ходорковским. Он подчеркнул, что беглый олигарх ни за что не захочет призвать в том, что это именно виноват в смерти российских журналистов в ЦАР. Почему? Потому что от этого ему не будет никакой пользы.

По мнению эксперта, Ходорковский пытается показать таким образом, что в РФ якобы нет свободы словам.

«У Ходорковского задача не только дискредитировать отечественную общественно-правовую систему, но и показать, что у нас якобы нет свободы слова, и что у нас якобы убирают неугодных журналистов», — заявил Самонкин в комментарии «ПолитРоссия».

Самонкин напомним, что никаких олигарх не давал никаких показаний следствию. И ему «глубоко плевать» на итоги приостановленного расследования властями ЦАР. Ходорковский пытается снять с себя ответственность за катастрофически организованную командировку российских журналистов. В настоящий момент Ходорковский занимается «подтасовкой доказательств», уверен эксперт.

«Инцидент с убийством российских журналистов, мне кажется, был очень тщательно спланированной провокацией, в которой западные спецслужбы сыграли значительную роль, чтобы дискредитировать не только нас, но и наши отношения со всеми странами центральноафриканского региона, а они сейчас на высоком уровне развития», — пояснил Самонкин, добавив, что Африка сама стремится выстраивать отношения с Россией в экономическом и политическом плане.

Известный политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян считает, что одной из причин гибели россиян — это наплевательское отношение руководства ЦУР к правильной организации работы журналистов в такой опасной стране, как ЦАР.

«Джемаль, Расторгуев и Радченко стали сакральными жертвами Ходорковского. Ему нужен был повод обвинить во всем власти России, после этого тактично уйти в тину, не отвечать ни на какие вопросы, дуть щеки и говорить о том, что ты являешься потенциальной жертвой режима», — заявил публицист.

Кроме того, по мнению Гаспаряна, удивляет и подход ЦУР к работе с журналистами в странах, где обстановка накалена, где идет гражданская война. Нужно было заранее уведомить российское внешнеполитическое ведомство для обеспечения собственной безопасности. Также ЦУР заставил погибших экономить на всем — даже на средствах индивидуальной защиты.

«А зачем Ходорковскому тратить деньги на обреченных? Даже если бы у них были бронежилеты — разве это что-то изменило бы?», — добавил Гаспарян.

В комментарии «Политика Сегодня» глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов отметил, что Ходорковский не является щедрым человеком.

«Я не знаю, чем он руководствовался в тот момент, но у меня не создалось впечатление, что это щедрый человек, который готов изо всех сил заботиться о других людях», — добавил сенатор.

Также политик скептически отнесся к заверению беглого олигарха провести собственное расследование убитых в ЦАР россиян. Климов уверен, что правда для Михаила Ходорковского опасна.

«Он не может вести независимое расследование, потому что он участник этой трагедии. Мало того, он инициатор событий, которые привели к таким трагическим последствиям», — заключил Климов.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии iReactor подставил под сомнение, что это несчастный случай. До сих пор остается открытым вопрос, что же российских журналистов толкало на верную смерть.

«Какая ставилась им задача Ходорковским в этом опасном государстве, где если люди при деньгах, при аппаратуре — всегда являются лакомым кусочком для грабежа, непонятно», — подчеркнул эксперт.

Политолог выразил уверенность, что меры для обеспечения безопасности россиян со стороны Ходорковского не были предприняты. «Они направлялись туда в ЦАР, да еще и по заданию Ходорковского. <…> Именно эта некая задача обрекла их на смерть», — добавил политолог.

Российский общественный и политический деятель, писатель, публицист Николай Стариков в комментарии Nation News отметил, что Ходорковский имеет прямое отношение к гибели россиян в ЦАР. По его мнению, беглый олигарх не хочет работать со следствием, уклоняется от вопросов и не хочет работать со следствием. Всю вину он пытается возложить на РФ.

«Это была провокация со стороны Ходорковского, который отправил журналистов на смерть, пытаясь получить на этом определенный информационный плюс. На это указывает то, что он сразу назначил виновных, а также достаточно своеобразная тематика фильма, который нужно было срочно снимать в стране, где царят хаос и анархия. При этом журналисты не брали с собой охрану, ехали черт знает куда», — рассказал Николай Стариков.

По мнению политика, Ходорковский пытается выставить убитых россиян «сакральной жертвой», которая будет обязательно использована коллективным Западом против России. Более того, то, что беглый олигарх живет в Лондоне, красноречиво говорит о том, на какие силы он работает.

«Я напомню, что он обещал не заниматься политикой, но как только вышел из тюрьмы, начал делать политические заявления», — добавил Николай Стариков.

Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев в комментарии «Слово и Дело» рассказал, что ЦАР — это одно из самых опасных мест на планете. Туда нужно есть только с охраной и оружием, а сами встречи всегда согласовываются с местными властями.

«В данном случае мы видели, что люди ехали абсолютно дикарями, нанимали совершенно незнакомых им людей, отклонялись от маршрута, ездили туда, где орудуют разные банды, принадлежность которых несколько раз менялась, уже даже не понятно за что они выступают. Вот эта экономия и неосторожность привели к закономерному результату», — добавил эксперт.

По мнению эксперта, беглый олигарх активно работает в тандеме с американцами, чтобы показать на некое присутствие РФ в Африке. Ходорковский вместе с Западом пытается показать образ «агрессивной России».

«Для Ходорковского было бы идеальным вариантом, чтобы они поехали и сняли там русских советников, чтобы это можно было показать по BBC, по всем западным каналам. Дескать, вот героические журналисты, не испугались, поехали в самое пекло и вывели Россию на чистую воду, но никакие героические журналисты не успели проехать и сотни километров», — резюмировал Матвейчук.

Федеральное агентство новостей публиковало расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР». В фильме были изложены все факты, которые удалось собрать журналистам, полицейским и детективам.

В феврале 2019 года ФАН наняло частного детектива Евгения Гвоздева для более глубокого анализа всей доступной информации об обстоятельствах гибели журналистов в ЦАР в связи с многочисленными спекуляциями вокруг трагедии. Детектив должен был проверить все обстоятельства, касающиеся прибытия, передвижения, контактов и гибели журналистов. В июне 2019 года он передал в Следственный комитет РФ собранные им материалы.