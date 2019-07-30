На Украине хотят создать ракеты, способные поражать цели в Москве и Петербурге

Москва, 30 июля. Ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан призвал создать ракеты средней дальности, которые будут способны поражать цели в Москве и Петербурге.

Богдан напомнил, что после приостановки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Украина может смело начать работу над созданием ракет средней дальности. Украинский генерал-лейтенант добавил, что Киев, вероятно, в этом деле может рассчитывать на помощь западных партнеров.

«У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора», — приводят его слова украинские СМИ.

Высшее военно-политическое руководство Украины должно интенсивно работать над такой целью, убежден он, передает «Царьград».

Украинские политики и активисты регулярно заявляют о так называемой «российской агрессии», однако за годы обвинений так и не смогли представить ни одного доказательства. В Москве в свою очередь все обвинения отрицают, подчеркивая, что РФ заинтересована в целостной и стабильной Украине.

ДРСМД был заключен между Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года. Документ запрещает странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. В этом году США заявили о намерении выйти из соглашения, Россия предприняла ответные шаги.