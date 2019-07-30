Киев, 30 июля. Украинский президент Владимир Зеленский назначил своим советником основателя сети частных клиник «Борис» и будущего депутата от партии «Слуга народа» Михаила Радуцкого. Соответствующий указ главы государства опубликован на его официальном сайте.

«Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником президента Украины (вне штата)», — говорится в указе.

Ранее глава избирательного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко заявил в беседе с изданием «Левый берег», что партия рассматривает кандидатуру Радуцкого на должность главы министерства здравоохранения Украины.

Внеочередные парламентские выборы состоялись на Украине 21 июля. После обработки 100% бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов, вторую строчку занимает «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,05%), третью — «Батькивщина» (8,18%), далее идут «Европейская солидарность» (8,10%) и «Голос» (5,82%).