Российские леса хотят запретить сдавать в аренду иностранцам

Москва, 30 июля. Член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков предложил запретить передачу лесных участков в аренду иностранным организациям.

По словам Грешневикова, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму этой осенью. Он отметил, что долгосрочная аренда лесов иностранцами в Сибири приводит к их опустошению.

«Есть поселок в Сибири, где за девять лет все вырубили, — приводит его слова «Парламентская газета». — Китайцы приехали с обещаниями привести инвестиции и построить предприятие по глубокой переработке древесины. Кроме ржавых лесопилок, там ничего не было, потом они организовали банкротство. Леса нет, предприятия нет, и китайцев там уже тоже нет».

За отечественными арендаторами, по мнению депутата, стоит также следить более внимательно. Грешневиков предложил ограничить их полномочия, а права лесников — наоборот, расширить. Он также заметил, что отдельно надо проработать вопрос зарплат лесников, которые в настоящее время, по информации депутата, «получают копейки».

«Надо, чтобы хозяин в лесу был не арендатор, а лесник, — констатировал Грешневиков. — Чтобы лесник приходил и смотрел за всем — правильно ли ведется рубка, в тех ли местах, в тех ли объемах, есть ли там санитарные рубки, уход, не губятся ли барсучьи норы, не гибнут ли животные и растения».

Парламентарий также выразил мнение, что в России необходимо возродить министерство лесного хозяйства.