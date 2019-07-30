Радикалы напали на сотрудников киевского агентства «Укринформ»

Киев, 30 июля. Радикалы сорвали пресс-конференцию в киевском информагентстве «Укринформ» и напали на его сотрудников, сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Как сообщил Томиленко на своей странице в Facebook, во время нападения «пострадали по меньшей мере трое сотрудников агентства, в частности Сергей Сай-Боднар, руководитель пресс-зала».

По словам свидетелей нападения, радикалы ворвались на пресс-конференцию кандидатов по 50 округу, одного из кандидатов, Андрея Аксенова, они обвинили в сепаратизме. Сотрудники информагентства пытались закрыть дверь, однако нападавшие выломали ее и забросали яйцами участников пресс-конференции, повредили технику и оборудование.

Во время потасовки пострадали три человека — двое сотрудников технического отдела и Сай-Боднар, которому после инцидента вызвали скорую помощь.

По словам Томиленко, полиция задержала двух предполагаемых нападавших, остальные убежали, выбросив по дороге футболки.

«Нынешняя атака на ведущее информагентство, расположенный в центре столицы, стала возможной из-за системную безнаказанность за атаки на журналистов в Украине», — подчеркнул глава НСЖ Украины.

Отметим, что это далеко не первое нападение на журналистов на Украине. В ночь на 13 июля было обстреляно из гранатомета здание телеканала «112 Украина» в Киеве. Неизвестные использовали гранатомет. Националистов возмутил тот факт, что телеканал намерен показать фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», в котором рассказывается о кризисе в стране.

Год назад произошло нападение неизвестных на информагентство «Украинские новости»: около 20 молодых людей в масках ворвались в пресс-центр. Расследование нападения не дало никаких результатов.

Неоднократно журналисты становились на Украине фигурантами надуманных уголовных дел. Так, редактора «Страна.ua» Игоря Гужву задержали 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали за госизмену, сообщала «Газета.ру».