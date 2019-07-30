Росгвардия взяла под круглосуточную охрану единственный водозабор в Тулуне

Тулун, 30 июля. Росгвардия усилила охрану водозабора в Тулуне Иркутской области и подъездных путей к нему, сообщает пресс-служба ведомства.

В Росгвардии отметили, что из-за повышения уровня воды в реке Ия выше критического уровня, «водозабор стал центральным источником чистой воды в городе». В связи с этим было принято решение усилить охрану водозабора, прилегающей территории и подъездных путей к нему. Росгвардейцы будут дежурить круглосуточно.

На данный момент в Тулуне работают более 200 росгвардейцев. Они помогают жителям расчищать завалы и размещаться во временных пунктах.

Накануне уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку в 700 сантиметров. По данным городской администрации на 00.00 по местному времени (19.00 по московскому), уровень воды в реке составил 1118 сантиметров.

В конце июня из-за сильных дождей в Иркутской области резко поднялся уровень воды в реках, что привело к наводнению. В зоне паводка оказались 11 тысяч жилых домов, в которых проживали более 39 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. Жертвами стихии стали 25 человек, семеро до сих пор числятся без вести пропавшими.

Во вторник «Газета.ру» сообщала, что в Бурятии в селе Улекчин паводок размыл защитную дамбу в восьми участках, общей протяженностью в 1175 метров. Жилым домам, а также различным соцобъектом угрожает опасность. Осадки стали причиной выхода из берегов рек, из-за чего некоторые населенные пункты оказались отрезаны от дорог.