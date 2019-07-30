Леди Гага «изменила» Куперу со звукорежиссером

Лос-Анджелес, 30 июля. Папарацци сфотографировали певицу Леди Гагу на свидании со звукорежиссером Дэном Хортоном, передает журнал People.

На фоне слухов о романе Гаги и актера Бредли Купера свидание с Хортоном стало неожиданностью для журналистов. Певица «изменила» Куперу в одном из ресторанов Калифорнии.

По словам очевидцев, Гага и Хортон вели себя явно не по-дружески, в частности неоднократно целовались. Пара не скрывала свои эмоции от окружающих, однако певица наотрез отказывалась фотографироваться с поклонниками.

Lady Gaga and audio engineer Dan Horton spotted kissing during brunch date in L.A. pic.twitter.com/YKQhwDmtOh — Pop Crave (@PopCraveNet) July 30, 2019

Напомним, слухи о романе Купера и Гаги распространились в обществе после показа фильма «Звезда родилась». В качестве доказательства этой информации журналисты указывали на расторжение помолвки Гаги со своим менеджером Кристианом Карино. Купер на тот момент встречался с российской моделью Ириной Шейк, с которой у него совместный ребенок — девочка Лея.

В июне этого года появилась информация о том, что Купер и Шейк разошлись, а Гага переехала в дом голливудского актера. Из-за этого сотни россиянок стали оставлять на странице певицы в Instagram гневные комментарии с требованием не разрушать отношения россиянки с Купером. Организатором так называемого «Ледигагагейта» оказалась российский блогер, известная под ником «Клара Григорьевна». Она призналась, что все делалось ради шутки, и она не подозревала о масштабе последствий.