Леди Гага «изменила» Куперу со звукорежиссером

Лос-Анджелес, 30 июля. Папарацци сфотографировали певицу Леди Гагу на свидании со звукорежиссером Дэном Хортоном, передает журнал People.

На фоне слухов о романе Гаги и актера Бредли Купера свидание с Хортоном стало неожиданностью для журналистов. Певица «изменила» Куперу в одном из ресторанов Калифорнии.

По словам очевидцев, Гага и Хортон вели себя явно не по-дружески, в частности неоднократно целовались. Пара не скрывала свои эмоции от окружающих, однако певица наотрез отказывалась фотографироваться с поклонниками.

Lady Gaga and audio engineer Dan Horton spotted kissing during brunch date in L.A. pic.twitter.com/YKQhwDmtOh