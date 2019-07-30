Власти ЦАР признали беспомощность перед вирусом Эболы

Банги, 30 июля. Власти Центральноафриканской республики признали, что страна не готова противостоять вирусу Эбола, если он проникнет на территорию африканского государства. Об этом во вторник заявил министр здравоохранения ЦАР Пьер Сомсе.

По словам представителя ВОЗ Северина фон Ксиландера, Центральноафриканская республика сможет принять меры против распространения опасного вируса, но для этого необходимо, чтобы ей выделили деньги на создание программы здравоохранения, которая упростила бы регистрацию случаев заболевания, сообщает агентство RFI Kiswahili.

Неделю назад ВОЗ объявила вспышку заболевания лихорадкой Эбола эпидемией международного масштаба. И хотя в ЦАР пока что не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, страна остается под большой угрозой, поскольку в соседнем Конго уже вовсю свирепствует лихорадка, а миграция населения способствует распространению смертельного вируса.

Отметим, что вирус Эбола является не единственной угрозой для жителей ЦАР. В республике, которая считается одной из самых опасных стран в мире, по-прежнему орудуют банды и вооруженные группировки.

Год назад в ЦАР были убиты три российских журналиста, которые готовили документальный фильм о присутствии российских военных советников. По мнению экспертов, ответственность за их гибель несет бывший российский олигарх Михаил Ходорковский, чей Центр управления расследованиями и заказал съемки фильма. Экс-главу ЮКОСа обвинили в том, что его организация не позаботилась о безопасности журналистов. Они прибыли в ЦАР по туристическим визам, не проходили аккредитацию и перемещались без охраны.