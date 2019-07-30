США хотят созвать встречу Совбеза ООН по пропавшим без вести в Сирии

Москва, 30 июля. Вашингтон намерен в ближайшее время созвать встречу Совбеза ООН по вопросу задержанных и пропавших без вести в Сирии, заявила на заседании организации представительница американской миссии Черит Норман Шале.

Представитель США напомнила о словах спецпредставителя генсека ООН Гейра Педерсена, что прогресс в решении касающихся заключенных вопросов может стать шагом к укреплению доверия между сирийцами, властями и оппозицией, а это поможет создать импульс для политического решения.

«Поэтому, господин президент, Соединенные Штаты в ближайшие недели намерены предложить вам и Совету Безопасности провести заседание на тему задержанных и пропавших без вести в Сирии», — сказала она.

По ее словам, цель проведения заседания — стимулирование принятия срочных мер для решение этой проблемы. Норман Шале призвала к «началу поддающегося проверке прекращения огня на всей территории Сирии, и, в частности, в Идлибе и в Северной Хаме».

Ранее стало известно о страданиях, с которыми столкнулись беженцы из лагеря «Эр-Рукбан», оказавшись в зоне американской оккупации на юге Сирии.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, напомнил «Царьград». В декабре 2017 года в республике было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). В настоящее время сирийские власти занимаются восстановлением страны и возвращением беженцев, сообщил Infox.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.