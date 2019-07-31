Москвич стал клоуном, чтобы помогать больным детям справиться с недугом

Пятнадцать лет назад Константин Седов решил оставить юридическую практику и уйти в совершенно далекую от этого тему — клоунаду. За годы практики и трудоемкой работы ему удалось стать главным профессиональным больничным клоуном России.

Кроме того, 7 лет назад он основал первую в нашей стране профессиональную организацию «Больничные клоуны» и, как ее художественный руководитель, начал развивать больничную клоунаду по всей стране. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

История появления отечественной больничной клоунады начинается в нулевых. Успешно окончив Национальный исследовательский университет высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) по специальности «юриспруденция», Константин понял: то, чем он занимается, не его призвание.

Всю свою жизнь он посвятил волонтерской деятельности. Будучи школьником, Константин обучал детей-сирот в Отрадном (Москва), на первых курсах университета работал детским аниматором, а также успел поработать няней в детском саду, вожатым в летнем лагере и много где еще.

Переломным моментом в жизни Седова послужило знакомство с маленькой абхазской девочкой Дашей Сахончик. Ее Константин встретил в больнице. Малышка вместе с родителями подорвалась на мине. Мама с папой не выжили, а она оказалась на волоске от смерти, на больничной койке.

Именно одинокий ребенок, к которому, кроме врачей, больше никто не подходил, подтолкнул Константина Седова к тому, чтобы мужчина кардинально изменил свою жизнь.

«Мне 38 лет, 15 лет назад я основал проект «Больничный клоун», а 7 лет назад этот проект стал некоммерческой организацией АНО «Больничные клоуны», — поделился с ФАН Константин. — За плечами диплом ВШЭ и опыт работы театральным клоуном».

Большинство фондов занимаются сбором средств на спасение детей, их лечение, реабилитацию, а больничные клоуны помогают детям преодолеть сложный период жизни через игру и общение. Взрослые с красными носами и в смешных штанах помогают малышам отвлечься от реальности и почувствовать себя счастливыми.

«Идея появилась из фильма о Петче Адамсе («Целитель Адамс». — Прим. ред.). Наша миссия — отвлечь детей от болезни, медицинских проблем, тревог и больничного опыта, — пояснил собеседник ФАН. — Наша благотворительная программа — регулярная социальная и психологическая помощь детям, находящимся на длительном лечении в медицинских учреждениях или проживающим в социальных учреждениях».

По словам Константина Седова, быть больничным клоуном — это значит ежеминутно справляться с тяжестью возложенной ответственности. Несмотря на то что эта профессия морально и физически тяжела, общаться с детьми, по его словам, совершенно не сложно.

«Это профессиональная деятельность, помогающая людям: детям, родителям, пожилым и паллиативным пациентам, — пояснил Константин. — Без опыта актерской работы стать больничным клоуном нереально.

Пока у нас нет набора, но в основном мы принимаем в нашу команду актеров от 23 лет. В планах у нас — новые города и регионы России, но денег на это пока нет».

Несмотря на то что между медициной и клоунадой лежит пропасть, именно больничным клоунам удалось навести мостик между этими двумя профессиями и наладить полное взаимодействие. Дошло до того, что врачи относятся к людям с красными носами как к партнерам.

Так, в одном из приложений к научному журналу Consilium Medicum — «Педиатрия» (№3, 2013) сообщалось: в ходе оценки эффективности больничной клоунады как психотерапевтического метода выяснилось, что тревожность и эмоциональное напряжение у детей младшего школьного возраста уменьшалось, а кроме того, создавался позитивный настрой на будущее.