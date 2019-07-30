Число погибших в вооруженных конфликтах детей достигло рекорда

Москва, 30 июля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем докладе обратил внимание, что число погибших в вооруженных конфликтах детей в 2018 году достигло рекорда.

В ООН отметили, что в прошлом году показатель числа детских жертв во время военных конфликтов достиг небывалых значений.

«Подтвержденные случаи убийств детей и нанесения им увечий во всем мире достигли рекордного уровня», — констатировал Гутерриш.

Самые высокие показатели наблюдаются в Афганистане: число пострадавших и погибших детей в этой стране достигает 3062 человека. В Сирии были убиты и ранены 1854 ребенка, в Йемене — 1689.

Сомали является государством с наивысшим уровнем вовлечения детей в вооруженный конфликт. В прошлом году там поставили под ружье 2300 детей, а в Нигерии — 1947. В Сомали также фиксировались факты сексуального насилия над детьми — 331 случай, в Демократической Республике Конго — 277. Всего за год были подтверждены 933 случая.

По данным ООН, примерно 2490 детей были похищены за год. 1609 детей были похищены в Сомали. В ДРК подтвердились случаи похищения 367 детей, в Нигерии — 180, в Южном Судане — 109, в Сирии — 69, в ЦАР — 62, в Судане — 22 и на Филиппинах — 13.

Напомним, некоторые страны остаются крайне небезопасными и для взрослых людей. 30 июля является годовщиной смерти российских журналистов в ЦАР — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Эксперты убеждены, что они были во время выполнения задания так называемого «Центра управления расследований» (ЦУР) — структуры, принадлежащей беглому бывшему олигарху Михаилу Ходорковскому.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заметил, что Хлдорковский поручил журналистам действовать тайно, чтобы скрыть цель приезда в ЦАР, чем обрек их на верную смерть. Он добавил, что олигарх не позаботился даже о самой элементарной безопасности для своих сотрудников.