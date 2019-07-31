Ходорковский мог лично организовать провокацию против погибших в ЦАР журналистов

Год назад в Центральноафриканской Республике (ЦАР) погибли российские граждане — журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Расследование еще не завершено, но уже сейчас можно сделать вывод — ответственность за гибель россиян несет лично беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Напомним, российские журналисты отправились в ЦАР, выполняя задание так называемого «Центра управления расследований» (ЦУР), принадлежащего Ходорковскому. Преступная халатность, проявленная экс-олигархом при организации поездки в эту опасную страну, стала главной причиной гибели российской съемочной группы.

Впрочем, возможно речь идет о чем-то большем, чем просто преступная халатность, считает член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

«Гибель наших журналистов в ЦАР — это большая трагедия, — отметил Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Погибли граждане Российской Федерации, которые, к сожалению, пошли на поводу у такой личности, как Михаил Ходорковский».

Ходорковский изначально отправлял журналистов на территорию Центральноафриканской Республики исключительно в целях провокации, считает собеседник ФАН.

«Эти люди фактически стали для Ходорковского, извините за выражение, пушечным мясом, — говорит российский сенатор. — Направляя туда журналистов, Ходорковский прекрасно понимал, в какой ситуации они окажутся. Не исключаю, что беглый олигарх сам мог быть организатором этой провокации».

По словам Сергея Цекова, эту точку зрения подтверждает полная пассивность структур Ходорковского при расследовании трагедии с россиянами в ЦАР.

«На протяжении года с его стороны практически не было никаких действий по расследованию и освещению гибели журналистов, не считая нескольких заявлений, в которых он пытался свалить вину на Российскую Федерацию, — говорит член Совфеда. — На самом деле ответственность за гибель журналистов в ЦАР несет лично Ходорковский, и чем больше мы будем об этом говорить, тем большее число людей это поймет. Порой мы слышим некие воздыхания по поводу Ходорковского со стороны нашей либеральной общественности, и ничего, кроме возмущения, это не вызывает».

Ходорковский не оставляет попыток нанести максимальный вред нашей стране, и об этом необходимо постоянно напоминать, говорит собеседник ФАН.

«Мы должны понимать, что все придыхания в адрес Ходорковского со стороны либералов связаны с тем, что они готовы получать его деньги для организации провокаций уже внутри страны. Вся суть деятельности и провокаций Ходорковского в настоящее время — это ненависть к России, борьба с российским государством и с его руководством. Именно поэтому он устраивает провокации как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Жертвами одной из таких провокаций, организованных Ходорковским, и стали наши журналисты в ЦАР», — резюмировал Сергей Цеков.

Ранее генпрокуратура ЦАР сообщила, что убийство российских журналистов — дело рук неких неустановленных бандитов, преступление было совершено вечером 30 июля 2018 года на дороге из Сибюта в Декоа. Следствие по этому делу в ЦАР приостановлено; расследование, которое ведет Следственный комитет РФ, продолжается.

Михаил Ходорковский — фигурант нескольких уголовных дел в России, в настоящее время после отбытия части тюремного срока скрывается за границей. Против него в РФ возбуждено очередное уголовное дело по подозрению в соучастии в организации убийств.