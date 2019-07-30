ЦИК с 1 августа начнет рассматривать жалобы снятых с выборов кандидатов

Москва, 30 июля. Центризбирком с 1 августа начнет рассматривать жалобы от кандидатов, которых сняли с выборов в Мосгордуму. Об этом во вторник заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, на данный момент в ЦИК поступило семь жалоб.

«Да, 1 августа начнем рассматривать первую жалобу. На данный момент их к нам поступило семь, сколько их будет всего, я прогнозировать не могу, поскольку это зависит от того, кому откажут в регистрации в Мосгоризбиркоме», — пояснила Памфилова РИА Новости.

Напомним, что ранее Мосгоризбирком снял с выборов в Мосгордуму Любовь Соболь и несколько других оппозиционных кандидатов. Поводом для такого решения стала фальсификация подписей. Незарегистрированные кандидаты обжаловали данное решение, однако МГИК отказался менять свою позицию. Тогда оппозиция устроила в Москве незаконный митинг, в ходе которого провокаторы напали на полицейских и бойцов Росгвардии.

В итоге правоохранительные органы возбудили три дела о применении насилия к представителям власти, а позже Следственный комитет РФ начал производство по факту массовых беспорядков. Примечательно, что данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.