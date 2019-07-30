Эксперт развенчал миф об «участии» России в гражданской войне на Украине

Пользователь «Живого журнала» patrick_miller в очередной раз развенчал миф об «участии» России в гражданской войне на Украине на примере военного вторжения американцев в Ирак. Публицист указал, что Вашингтон в 2003 году перебросил в Ирак 255 тыс. человек, что составляло порядка 1% от общего населения страны. На Украине проживают 44 млн людей, соответственно, для того чтобы «воевать» с Киевом, Москва должна была бы задействовать 440 тыс. человек.

Автор также обратил внимание на то, что Украина неоднократно заявляла: Россия якобы осудила «украинских политических заключенных», всего их насчитывается 35 человек. Если бы РФ действительно участвовала в боевых действиях на юго-востоке, Киев мог бы захватить в плен необходимое количество граждан России, чтобы обменять их на «политических заключенных». Но этого до сих пор не произошло, что подтверждает тот факт, что Россия не является стороной конфликта.

«Тот факт, что за пять с лишним лет «войны» 146-миллионной России против 44-миллионной Украины украинской армии не удалось взять в плен всего 35 российских военнослужащих, чтобы обменять их на 35 «украинских политзаключенных в РФ», лично для меня доказывает, что никакой войны между Россией и Украиной нет, а в Украине идет гражданская война», — резюмировал patrick_miller.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей иронично напомнил украинским радикалам, как Россия действовала во времена вооруженного конфликта в Южной Осетии.

«Российская Федерация продемонстрировала, как она может действовать, во время событий 2008 года, когда у нас было мероприятие по принуждению Грузии к миру. Если бы использовалась регулярная армия, вводились бы войска… Смысл их туда вводить без постановки конкретной цели? Я думаю, это было бы движение в сторону Киева. Украина уже давно нас провоцирует. Я не вижу никакой целесообразности в том мероприятии, которое нам приписывают», — рассуждает парламентарий.

Российский политик подчеркнул, что в гражданской войне заинтересован официальный Киев, который регулярно просит денег у своих западных партнеров.

«Конфликт, который существует, интересен прежде всего украинской элите. У них вся политика основана на том, что Российская Федерация — враг, что надо обращаться в НАТО, в Евросоюз за материальной помощью. А составить отчет о расходовании средств, потраченных на ведение боевых действий, очень тяжело. Поэтому можно немножечко и поворовать. Пока идет гражданская война, можно на нее все списывать», — продолжает Александр Шерин.

Украинская власть, по его мнению, намеренно усугубляет конфликт, чтобы ограничить в правах пророссийски настроенных граждан.

«Если бы там был мир, несколько миллионов получили бы право голосовать на выборах в Верховную раду. Соответственно, там бы появились силы, которые настроены не антироссийски, а наоборот, пророссийски. Причем не «управляемые из Кремля», а нормально к нам относящиеся, нормально относящиеся к русским, адекватно оценивающие обстановку и вклад советского народа в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Они не запрещали бы носить георгиевские ленточки, чтили бы не эсэсовцев и их пособников, которые сжигали грудных детей, а поклонялись бы ветеранам, павшим в Великой Отечественной войне», — уверен депутат Госдумы.

Он считает, что власть на Украине будет и дальше делать все возможное, чтобы воспрепятствовать сближению двух государств.

«Самое страшное для украинской хунты и для американцев — если Россия и Украина будут вместе, восстановят отношения», — заявил собеседник ФАН.

Сторонниками действующей власти на Украине являются националистические силы, напоминает российский парламентарий.

«Единственный аргумент для того, чтобы поддерживать с Российской Федерацией враждебные отношения, поддерживать нацистов: якобы Россия «вторглась» на Украину. Сколько уже погибло русских людей, был осуществлен запрет русского языка… Я считаю это основанием для того, чтобы начать общаться с Украиной более жестким языком. Вообще Украина имеет собственную государственность благодаря России. Это же большевики отдали Украине часть территории Российской империи, для того чтобы они включились в состав Советского Союза», — рассуждает нас собеседник.

По его мнению, Киев никогда не признается, что сам развязал гражданскую войну, а вместо этого будет валить все беды на Россию.