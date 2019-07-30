Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв ИГ в Сирии

Москва, 30 июля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил организацию в замалчивании числа жертв террористов в Сирии.

Небензя обратил внимание ООН на необходимость публиковать только проверенную информацию по Идлибу. Российский дипломат обвинил организацию в замалчивании числа жертв террористов запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 в Сирии.

Постпред РФ также отреагировал на прозвучавшие обвинения в адрес России в нанесении авиаударов в сирийской провинции Идлиб.

«Сохранить террористический анклав в Идлибе — вот главная цель, которую преследуют наши западные коллеги», — констатировал он.

Небензя призвал западных коллег не мешать работе России путем создания политического прикрытия террористам. Он отметил, что Москва нацелена исключительно на установление мира в Сирии.

Ранее Небензя сообщил, что Совет Безопасности ООН провел закрытые консультации по вопросу воздушных ударов в сирийской провинции Идлиб. Он констатировал, что западные представители обвиняют РФ якобы в нанесении авиаударов по больницам. Дипломат подчеркнул, что представил данные Минобороны России, опровергающие эти обвинения. Небензя выразил мнение, что «посеял зерно сомнения в их головах».

1 Организация запрещена на территории РФ.