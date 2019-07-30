Из-за пожаров в пяти регионах России введен режим ЧС. События дня. ФАН-ТВ

Российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами арестовали на Украине. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос . Напомним, экипаж подвергся допросу, но позже в полном составе вернулся в Россию. Ответа российской стороны пока не поступало.

Режим ЧС в пяти регионах России

В пяти регионах страны был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Бурятии. Об этом сообщили во время совещания премьера Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

«Площадь лесных пожаров с зонами контроля составляет 2,7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года. В тушении пожаров в помощь региональным силам задействовано 95% личного состава федеральной «Авиалесоохраны» и вся имеющаяся техника», — министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Также на совещании министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев сообщил, что в тушении лесных пожаров на территории двух федеральных округов задействованы пять воздушных судов МЧС России. В готовности к перебазированию находится семь самолетов и три вертолета. Спасатели Хакасии и Кемеровской области выдвинулись в Красноярский край для оказания помощи в защите населенных пунктов от пожаров

«В составе 50 сотрудников, восемь единиц техники, экипированы необходимым оборудованием. Также в состав группы входят два медика психологической службы. Личный состав обеспечен все необходимым имуществом для работы и тушения пожаров», — заявил замначальника «Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Кемеровской области» Павел Белоусов.

Основной причиной пожаров для сибирских регионов сегодня является природный фактор — сухие грозы. Прогноз пожарной опасности на территории Сибирского федерального округа по-прежнему неблагоприятный. Существует вероятность превышения средних значений температур в ряде территорий других федеральных округов.