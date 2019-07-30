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19:31 30 Июля 2019

Из-за пожаров в пяти регионах России введен режим ЧС. События дня. ФАН-ТВ

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Российский танкер арестован

Из-за пожаров в пяти регионах России введен режим ЧС. События дня. ФАН-ТВ

Российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами арестовали на Украине. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Напомним, экипаж подвергся допросу, но позже в полном составе вернулся в Россию. Ответа российской стороны пока не поступало.

Режим ЧС в пяти регионах России

Из-за пожаров в пяти регионах России введен режим ЧС. События дня. ФАН-ТВ

В пяти регионах страны был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Бурятии. Об этом сообщили во время совещания премьера Дмитрия Медведева с вице-премьерами.
«Площадь лесных пожаров с зонами контроля составляет 2,7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года. В тушении пожаров в помощь региональным силам задействовано 95% личного состава федеральной «Авиалесоохраны» и вся имеющаяся техника», — министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Также на совещании министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев сообщил, что в тушении лесных пожаров на территории двух федеральных округов задействованы пять воздушных судов МЧС России. В готовности к перебазированию находится семь самолетов и три вертолета. Спасатели Хакасии и Кемеровской области выдвинулись в Красноярский край для оказания помощи в защите населенных пунктов от пожаров
«В составе 50 сотрудников, восемь единиц техники, экипированы необходимым оборудованием. Также в состав группы входят два медика психологической службы. Личный состав обеспечен все необходимым имуществом для работы и тушения пожаров», — заявил замначальника «Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Кемеровской области» Павел Белоусов.
Основной причиной пожаров для сибирских регионов сегодня является природный фактор — сухие грозы. Прогноз пожарной опасности на территории Сибирского федерального округа по-прежнему неблагоприятный. Существует вероятность превышения средних значений температур в ряде территорий других федеральных округов.

Арест Дмитрия Гудкова

Из-за пожаров в пяти регионах России введен режим ЧС. События дня. ФАН-ТВ

Дмитрия Гудкова арестовали на 30 суток за организацию незаконных акций в Москве. Напомним, 27 июля в столице прошел несогласованный с властями города митинг, инициатором которого выступила так называемая оппозиция. Ранее сторонников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за большого количества поддельных подписей. Например, Гудков получил отказ в регистрации из-за 18,4% недействительных подписей при допустимых законом 10%. Генерал-майор ФСБ Юрий Сапунов отметил, что полицейским удалось вовремя пресечь провокационные действия участников незаконного митинга оппозиции.
«Правоохранители действовали в соответствии со всеми законодательными нормами, все правильно, четко, чтобы не последовало жертв, чего добивались участники несогласованного митинга, старались всяческими силами», — подчеркнул Юрий Сапунов. 
По его словам свыше 600 задержанных участников незаконного митинга оказались приезжими. 

Фантастические идеи Киева по «возвращению» Крыма

Из-за пожаров в пяти регионах России введен режим ЧС. События дня. ФАН-ТВ

Украина никогда не сможет вернуть Крым под свою юрисдикцию. Об этом заявил российский сенатор Сергей Цеков, комментируя заявление так называемого «постпред президента Украины в Крыму» Антона Кориневича по «возвращению» полуострова. Ранее Кориневич рассказал о планах президента Владимира Зеленского. Якобы Киев может инициировать создание международной площадки для переговоров по полуострову. И подключить страны-участницы «нормандского формата», а также США и Турцию. В Киеве считают, что этот шаг может стать первым на пути пересмотра принадлежности полуострова. Сенатор от крымского региона отметил, что подобного рода идеи могут исходить либо от «фантазера, либо дилетанта в международной политике».
«Российский статус Крыма уже никогда не изменится, ни при каких условиях и ни при какой помощи, в том числе, от США или Турции», — настаивает Сергей Цеков.
Сенатор посоветовал украинским властям инициировать восстановление нормальных отношений с Россией и крымчанами. Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума.

 