Из-за пожаров в пяти регионах России введен режим ЧС. События дня. ФАН-ТВ

Российский танкер арестован
Российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами арестовали на Украине. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Напомним, экипаж подвергся допросу, но позже в полном составе вернулся в Россию. Ответа российской стороны пока не поступало.
Режим ЧС в пяти регионах России
В пяти регионах страны был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Бурятии. Об этом сообщили во время совещания премьера Дмитрия Медведева с вице-премьерами.
«Площадь лесных пожаров с зонами контроля составляет 2,7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года. В тушении пожаров в помощь региональным силам задействовано 95% личного состава федеральной «Авиалесоохраны» и вся имеющаяся техника», — министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Также на совещании министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев сообщил, что в тушении лесных пожаров на территории двух федеральных округов задействованы пять воздушных судов МЧС России. В готовности к перебазированию находится семь самолетов и три вертолета. Спасатели Хакасии и Кемеровской области выдвинулись в Красноярский край для оказания помощи в защите населенных пунктов от пожаров
«В составе 50 сотрудников, восемь единиц техники, экипированы необходимым оборудованием. Также в состав группы входят два медика психологической службы. Личный состав обеспечен все необходимым имуществом для работы и тушения пожаров», — заявил замначальника «Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Кемеровской области» Павел Белоусов.
Основной причиной пожаров для сибирских регионов сегодня является природный фактор — сухие грозы. Прогноз пожарной опасности на территории Сибирского федерального округа по-прежнему неблагоприятный. Существует вероятность превышения средних значений температур в ряде территорий других федеральных округов.
Арест Дмитрия Гудкова
Дмитрия Гудкова арестовали на 30 суток за организацию незаконных акций в Москве. Напомним, 27 июля в столице прошел несогласованный с властями города митинг, инициатором которого выступила так называемая оппозиция. Ранее сторонников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за большого количества поддельных подписей. Например, Гудков получил отказ в регистрации из-за 18,4% недействительных подписей при допустимых законом 10%. Генерал-майор ФСБ Юрий Сапунов отметил, что полицейским удалось вовремя пресечь провокационные действия участников незаконного митинга оппозиции.
«Правоохранители действовали в соответствии со всеми законодательными нормами, все правильно, четко, чтобы не последовало жертв, чего добивались участники несогласованного митинга, старались всяческими силами», — подчеркнул Юрий Сапунов.
По его словам свыше 600 задержанных участников незаконного митинга оказались приезжими.
Фантастические идеи Киева по «возвращению» Крыма
Украина никогда не сможет вернуть Крым под свою юрисдикцию. Об этом заявил российский сенатор Сергей Цеков, комментируя заявление так называемого «постпред президента Украины в Крыму» Антона Кориневича по «возвращению» полуострова. Ранее Кориневич рассказал о планах президента Владимира Зеленского. Якобы Киев может инициировать создание международной площадки для переговоров по полуострову. И подключить страны-участницы «нормандского формата», а также США и Турцию. В Киеве считают, что этот шаг может стать первым на пути пересмотра принадлежности полуострова. Сенатор от крымского региона отметил, что подобного рода идеи могут исходить либо от «фантазера, либо дилетанта в международной политике».
«Российский статус Крыма уже никогда не изменится, ни при каких условиях и ни при какой помощи, в том числе, от США или Турции», — настаивает Сергей Цеков.
Сенатор посоветовал украинским властям инициировать восстановление нормальных отношений с Россией и крымчанами. Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума.