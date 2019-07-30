Генконсульство РФ в Одессе просит Киев прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit

Одесса, 30 июля. Генеральное консульство России в Одессе направило ноту министерству иностранных дел Украины с просьбой прояснить ситуацию вокруг российского танкера Nika Spirit, сообщили в российском посольстве на Украине.

Российские дипломаты констатировали, что официальных документов по танкеру от украинской стороны так и не получили.

«Генеральное консульство [России] в Одессе направило в МИД [Украины] ноту с просьбой прояснить ситуацию», — приводит слова источников ТАСС.

Ответа от Киева до настоящего времени не последовало, уточнили в российском посольстве.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали Nika Spirit 25 июля в порту «Измаил». На Украине заявили, что танкер ранее назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода кораблей ВМСУ в ходе провокации в Керченском проливе.

На российском судне были проведены обыски, сотрудники украинских спецслужб изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж подвергся допросу, однако позже в полном составе вернулся в Россию.

Военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что танкер Nika Spirit арестован вместе с изъятыми при обыске документами. По его словам законы Украины не предусматривают получение согласия или разрешения консула или представителя дипведомства на проведение следственных действий на морском или речном транспорте, который находится на территории страны.