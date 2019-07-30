Донбасс сегодня: склад боеприпасов ВСУ взлетел на воздух, морская пехота понесла потери

Донбасс, 30 июля. ДНР под огнем минометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинская армия снова потеряла склад с боеприпасами. Американцы едут проверять расходование военной помощи. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Ситуация в зоне гражданского конфликта на Украине остается напряженной. За последние сутки в Луганской Народной Республике нарушений «бессрочного» перемирия не зафиксировано, в Донецкой — отмечено четыре обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

На Горловском направлении обороны Объединенные силы Киева обстреляли республику с применением минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, а также автоматов. На Донецком — применялось только стрелковое оружие.

Штаты проверят информацию о хищениях военной помощи в ВСУ

Западные кураторы Украины решили проверить наличие и расходование поставляемого киевским силовикам по линии военного сотрудничества и помощи оборудования, сообщает начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. В связи с этим запланирован приезд комиссий в период с 30 июля по 2 августа в зону ООС, где дислоцированы 14-я, 30-я и 54-я отдельные механизированные бригады, а также 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ.

Перед встречей иностранных гостей штаб ООС проводит свои предварительные проверки. Уже выявлена недостача спецтехники в 130-м отдельном разведывательном батальоне ВСУ. Так, по сообщению информатора луганчан, на складах ВСУ недостает трех тепловизионных бинокуляров, четырех тепловизионных прицелов и 27 приборов ночного видения американского производства. Комиссия штаба Объединенных сил проводит дальнейшие разбирательства.

Капитан Осадчий также отметил, что в зону ООС запланирован визит делегации в составе аппарата атташе по оборонным вопросам при посольстве США на Украине. По результатам визита американцы намерены рассмотреть вопрос целесообразности дальнейших поставок военной помощи на Украину.

В результате взрыва склада с боеприпасами погибли морские пехотинцы

По информации Народной милиции ДНР, наблюдатели с подконтрольной ВСУ территории сообщили о том, что в поселке Гнутово на позициях 36-й бригады морской пехоты ВСУ зафиксирован взрыв склада боеприпасов, расположенного на взводном опорном пункте. После первого крупного взрыва последовал ряд мелких, что подтверждает информацию о множественных разрывах боеприпасов на складе. В результате инцидента двое военнослужащих погибли, трое ранены.

В тот же вечер вблизи поселка Коминтерново один из пехотинцев вышел из укрытия без оружия и направился в сторону позиций ДНР, однако, наступив на мину, погиб в результате взрыва. Солдаты морской пехоты эвакуировали тело погибшего.

Оборонное ведомство ДНР отмечает, что озвучиванием подобного рода информации о происшествиях в рядах ВСУ предупреждает распространение «фейковых» заявлений украинских СМИ и штаба ООС о смертях украинских военнослужащих от рук республиканских военных. Народная милиция утверждает, что перемирие военными частями ДНР соблюдается в полной мере.

Народная милиция ДНР поделилась данными разведки

В 92-й и 30-й отдельных механизированных бригадах ВСУ военно-медицинское управление проводит проверку по факту массового пищевого отравления военнослужащих. На южном направлении в танковом подразделении украинской армии имеется факт дезертирства пяти военнослужащих Украины, а также за неделю 19 солдат были задержаны в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По выявленным фактам работает военная служба правопорядка.

Во всех передовых частях ВСУ работают сотрудники Службы безопасности Украины, которые изъяли средства мобильной связи у руководящего состава бригад, сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов. На мобильные устройства устанавливаются программы, контролирующие все переговоры и переписку в режиме онлайн.