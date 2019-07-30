Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко

Киев, 30 июля. Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.

«Дела есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает», — написал он.

По мнению директора Бюро, экс-глава государства в отношениях со следствием использует «странную тактику информационной защиты».

«Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель <...> Говорит, что директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет — вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной — с требованием провести допрос здесь и сейчас. Говорит о «странных и глупых вопросах следователей» и утверждает, что дел в ГБР не существует. Что значит это упорное отрицание действительности?» — риторически прокомментировал поведение Порошенко Труба.

Он добавил, что даже в случае использования такого метода «общения» с органами дела против бывшего украинского президента не исчезнут.

Напомним, пятого президента Украины обвиняют, в частности, в государственной измене, злоупотреблении служебным полномочием, легализации преступных доходов и неуплате налогов. Кроме того, одно из дел против Порошенко касается киевского завода «Кузница на Рыбальском», который, как сообщили СМИ, бывший глава государства фиктивно продал украинскому предпринимателю Сергею Тигипко. Дело о продаже предприятия заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

На прошлой неделе Порошенко пришел на допрос в ГБР, утверждая, что ни он, ни его представители не получали никаких приглашений. Изначально его вызвали на допрос в середине июля, но тогда он так и не появился в органах. Порошенко тогда сослался на необходимость присутствовать на заседании Европарламента в Страсбурге.